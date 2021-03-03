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Medya Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisinden yeni fragman
Medya

Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisinden yeni fragman

7 Mart pazar akşamı TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Teşkilat dizisinin yeni fragman yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 19:24:00 -

TRT1 ekranlarında Pazar akşamları izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Teşkilat dizisi için geri sayım başladı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizinin ilk bölümden ön izleme görüntüleri de paylaşıldı.

Yapımını TIMS&B Productions’ın yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, oyuncu kadrosu, prodüksiyon kalitesi ve farklı hikayesi ile ekranların yeni fenomeni olacak ‘Teşkilat’, 7 Mart pazar akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Merakla beklenen dizinin ilk bölümünden yayınlanan ön izleme videosu, heyecanı zirveye taşıdı. Paylaşılan ön izlemede yedi vatan sevdalısı istihbaratçının vazife uğruna sevdiklerinden ve ailelerinden vazgeçmesi temasına yer verildi. Ekip üyelerinin ailelerinin ölüm haberlerini aldığı sahneler izleyiciyi derinden etkilerken vatan uğruna yaşamlarından vazgeçenlerin fedakarlıkları ve adanmışlıkları gözler önüne serildi.

‘Teşkilat’ta bayrak aşkına yaşamlarını yok sayan yedi vatan sevdalısı, zorlu operasyonlara imza atarken geride bıraktıkları sevdiklerinin de hayatlarını uzaktan izleyecekler. Aileleri ve kendilerini tanıyan herkes için artık birer ölü olan ekip düşmanı alt etmeye çalışırken sevdiklerinin hasretiyle baş etmek zorunda kalacak.

Bu hasreti dindirmek için uzaktan sevdiklerinin hayatlarını takip eden ekip üyeleri, kimi zaman işin içinden çıkamayacakları durumlarla karşılaşacaklar.

Çekimleri Ankara’da tüm hızıyla devam eden ‘Teşkilat’, 7 Mart Pazar akşamı TRT 1’de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak!

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