Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) MOSSAD'a darbe: Casus şebeke çökertildi

MİT'in Ortadoğu ülkelerinden sorumlu 10 ayrı ekibinden oluşan İstihbarata Karşı Koyma (İKK) saha ajanları, Mossad tarafından uzaktan çevrimiçi yönlendirme tekniği kullanılarak Türkiye'de yaşayan yabancılara yönelik istihbari haber alma, GPS cihazı ile araç takibi, adrese dayalı Wi-Fi cihazların belirlenerek şifrelerinin kırılması ve ikametgah adreslerinin tespit edildiğini belirledi. Ayrıca İsrail istihbaratının belirlediği kişilere yönelik fiziki takip yaptırarak hedef şahısların ikili buluşmalarının fotoğraflanması ve gözetim altına alınması gibi faaliyetleri belgeli tespit etti.

SİBER EĞİTİM KULHARİ'DEN

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, İstanbul'da İsrail adına çalışan istihbarat elemanlarına, uzaktan siber eğitim ve teknik destek hizmetlerini ise Tel Aviv merkezli casus yazılım firması, Cyberintellingence İnternational Private Ltd'in yöneticisi 8 Ekim 1999 doğumlu Priyanshi Patel Kulhari veriyordu. Mossad'a çalışan siber istihbarat uzmanı Kulhari, İstanbul'daki casuslarla sürekli irtibat halindeydi. Hedef şahısların telefonlarına casus yazılımlarla nasıl sızılacağını, hangi haberlerin linklerinin tıklattırılacağını yine Kulhari belirliyordu.

SIZAMADIKLARI TELEFON İÇİN HIRSIZLIK VE GASP

ÖNE ÇIKAN VİDEO

MOSSAD'ın MİT'e yakalanmamak için çok karmaşık metodlar geliştirdiği tespit edildi. İsrail'e çalışan Halepli şebeke üyeleri Muhammed Filli ve Abdullah Fellaha tarafından Kağıthane'deki Trend GYO adlı şirketin Suriyeli yönetim kurulu başkanı Hisham Younis Yahya Qafisheh'in ofisinin keşif yapılması, Qafisheh'in kullandığı telefonun gasp edilmesi olayının planlanması, yine Başakşehir'deki bir sitede hırsızlık yapılarak bilgisayarların ve dokümanların çalınmasının gerçekleştirildiği öğrenildi. Filli ve Fellaha'nın İstanbul'da Mısır'lı muhalif bir gazetecinin takip edilmesi, Fatih'te bir tıp merkezinde Mısırlı bir doktorun takip edilmesi, Fatih Aksaray'da faaliyet yürütülen bir döviz bürosunda Mısır'lı çalışanın takip edilmesi, Beyaz Eller Adlı Derneğin takip edilmesi gibi faaliyetleri gerçekleştirdiği öğrenildi.

MOSSAD TAYLAND'DA EĞİTİM MERKEZİ KURMUŞ

İsrail İstihbaratı aralarında Türkler'in de olduğu birçok casusu üç aşamalı istihbari gizlenme metodları kullanarak birinci adım olan ve vizesiz gidilebilen Sırbistan üzerinden Dubai'ye, sonra üçüncü adım olarak Tayland'ın başkenti Bangkok'a gizlice turistik seyahat ettiriyordu. İstihbarat eğitimine yollanan casusların İstanbul çıkışlı seyahati üçüncü şehir olan Bangkok'ta sonlanıyordu. Tayland'a gizli kurulu Mossad eğitim merkezine götürülen firari casuslardan Okan Albayrak adlı bir Türk'e, istihbari rapor yazma, takip tarassut yapma, İKK tedbirleri çerçevesinde MİT ve diğer istihbarat servislerinden kaçma ve kurtulma yöntemi, foto dokümante etme, İstihbari gözlem ve analiz, araçlara uydu takip GPS cihazı yerleştirme konularında birebir teknik ve taktik istihbarat eğitimi veriliyordu.

5 AŞAMADA AJANLIK EĞİTİMİ

Ajanlık faaliyetleri 5 ayrı aşamadan oluşturularak 'uzaktan operasyon eğitimi' kademe kademe yaptırılıyor. 5'inci aşamaya geçmiş istihbarat elemanları yurtdışı ülkelerine gizlice gönderilip profesyonel istihbaratçı olarak eğitiliyordu. MİT, Mossad tarafından İstanbul'da eleman yapılan bazı Lübnanlı ve Suriyeliler'in Beyrut'taki Haret Hreik bölgesine keşif ve istihbarat amaçlı yollandığını saptadı. Lübnan Hizbullahı'nın yerleştiği bir binanın tam koordinatlarının alınması ve hedef binanın 3. katının içerisinde bulunan Hizbullah'a mensup üst düzey askeri ve siyasi isimlerin kimliklerinin tespitinin yapılması gibi uluslararası faaliyetlerin de yapıldığını tespit etti.

YURTDIŞI OPERASYON EKİBİ KURMUŞLAR

MİT ayrıca, Mossad'ın İstanbul'da elemanı yaptığı Arap kökenli casusları, başta Lübnan ve Suriye'ye istihbarat toplama ve SİHA'larla operasyon yapılacak nokta konumların belirlenmesi için gönderildiğini tespit etti. Sözde Malezya, Endonezya ve İsveç'te kurulu farklı iş kollarına bağlı ofislerin kurulduğu öğrenildi. Aslında tüm operasyonlar İsrail'in başkenti Tel Aviv'den yönetiliyordu. Önce beyaz olarak adlandırılan sahte takipler olan cami, kilise, Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı gibi turistik yerlerin fotoğraflanması yaptırılarak saha elemanlarının yetenekleri ve bağlılıkları ölçülerek bir üst aşamaya çıkarılıyor.

ŞAM'DA İSTİHBARAT KEŞFİ

9 ayrı hücre liderinden olan gerçek kimliği tespit edilemeyen ve İsrail'de ikamet eden "Abdulla Qassem" kod adlı Mossad görevlisinin, kendisini İsveç'te yaşayan Ürdün'lü bir Arap olarak tanıttığı, internetten Şam'ın Kudsiye bölgesinde stratejik öneme haiz bir binanın güvenlik seviyesinin analiz edilmesi ve detaylı fotoğraflanması için Zeyd Saadeddin adlı kişiyi görevlendirdiği öğrenildi.