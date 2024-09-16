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Gündem Milli İstihbarat Akademisi'nde İlk dersi İbrahim Kalın verdi
Gündem

Milli İstihbarat Akademisi'nde İlk dersi İbrahim Kalın verdi

Yeniakit Publisher
2024-09-16 18:57:00 -
Milli İstihbarat Akademisi'nde İlk dersi İbrahim Kalın verdi

Milli İstihbarat Akademisi, eğitim hayatına başladı. İlk dersi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın verdi.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, Akademinin ilk dersini veren MİT Başkanı Kalın, Türkiye'nin küresel alanda istihbarat teorisi ve metodolojisinde söz sahibi olmanın önemini vurguladı. Kalın, istihbarat alanında kavramlar üretip literatür oluşturmanın ehemmiyetine dikkati çekerek, Akademinin misyonuna işaret etti.

Dünya ve ülke için yeni bir yolculuğa çıkıldığını ifade eden Kalın, şöyle devam etti:

"Bu yolculukta Milli İstihbarat Akademisi teori ile pratiği, kavramsal düşünce ile uygulamayı bir araya getirecek, kendi kavram setimizi üretecek ve bize yeni ufuklar açacak. Milli İstihbarat Akademisi, istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yürüterek Türkiye'de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. İstihbarat çalışmalarında teori ve pratiği bir araya getirecek çalışmalar, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda saha uzmanlarını yetiştirecek ve yeni çalışma alanlarının önünü açacaktır."

Akademinin uluslararası öğrencilere de açık olduğunu, çok boyutlu ve çok eksenli bir dünya tasavvurunun giderek güç kazandığını belirten Kalın, Türkiye'yi ve bölgeyi bu yeni dünyaya hazırlayacak bilgi setini merkeze alacak olan Akademinin, aynı zamanda kamu kurumlarına da belli uzmanlık alanlarında eğitim imkanı sunacağını kaydetti.

Kalın, yeni teknolojilerle birlikte hızlı biçimde değişen istihbarat ve güvenlik ekosisteminin anlamlandırılması ile yapay zeka ve veri analitiği, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu ve uzay teknolojileri alanında öncü programlar yürütülerek, raporlama için analistler yetiştirileceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin uluslararası ilişkiler, siyaset, strateji alanlarında birçok çalışanı bulunmasına rağmen doğrudan istihbarat alanında çalışan sayısının az olduğu değerlendirmesinde bulunan Kalın, Milli İstihbarat Akademisi tarafından yapılacak çalışmalar sayesinde bu alandaki eksikliğin kapatılacağını bildirdi.

Kalın, Akademinin, istihbarat alanında dünya çapındaki gelişmeleri yakından takip ederek dünyadaki gelişmeler karşısında değişim ve dönüşümlere yol gösterecek bir stratejik anlayışın kökleşmesini sağlayacağını, Türkiye'de nitelikli ve dünya ile etkileşime açık bir istihbarat topluluğu oluşturacağının aktararak, "Türkiye Ekseni' doğrultusunda yapılacak çalışmalar; Akademimizin ve ülkemizin istihbarat ve güvenlik alanında yeni imkan ve kabiliyetler edinmesine katkı sunacaktır." ifadesini kullandı.

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