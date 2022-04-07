Milli isimlere zillet engeli

Başını CHP’nin çektiği 6+1 ittifakı perde arkasındaki ortakları HDP ile olan birlikteliklerini gizlemeye çalışsa da, eylemleri kimlere boyun eğdiklerini gözler önüne seriyor. Siyasi geleceklerini Kandil’in kan baronlarına ipotek ettiren ve PKK/YPG’nin kökünü kurutacak Meclis tezkeresine bile hayır oyu veren zillet bileşenleri, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’yi küstürmemek adına toplumun benimsediği çok sayıda isimin ortak kullanım alanlarına verilmesine müsaade etmiyor.

Kahramanlara tahammülsüzlük

CHP ve İYİ Parti’nin önderliğindeki zillet ittifakı, PKK’nın siyasi kanadı HDP ile yürüttükleri politik işbirliğini inkâr etseler de artık her şey ayan beyan ortada. Şehit ağabeyine galiz küfürler savuran, ‘Burası Kürdistan’ söylemine karşı ise tek kelime edemeyen zillet bileşenleri, Türk milleti için özel anlam ifade eden çok sayıda ismin şehir meydanlarını ve işlek caddeleri süslemesine engel oldu.

PKK’ sevicilerin Eren düşmanlığı

Mersin merkez ilçe Akdeniz Belediyesi’nce bir parka şehit Eren Bülbül’ün isminin verilmesine ilişkin önerge, CHP ve HDP’li Meclis Üyeleri’nin oy çokluğuyla reddedildi. CHP ve HDP’li üyeler, daha önce de Huzurkent Bahşiş Mahallesi’nde bulunan bir parka Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Dibek köyü kırsalında çıkan çatışmada şehit düşen Ramazan Bahşiş’in adının verilmesiyle ilgili önergeye red oyu verdi.

“Maçka’da benim evimde de kalabilir” diyen Şarkıcı Volkan Konak’ın ‘Mimoza’ teklifini dahi ‘derhal’ diyerek kabul eden CHP’li Ekrem İmamoğlu ise, Beylikdüzü İlçesi Anadolu Caddesi’ne ‘Ömer Halisdemir’ ismi verilmesi teklifine, ‘isim enflasyonu’ gerekçesiyle tavır koydu.

15 Temmuz CHP’den döndü

CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı mevkiinin isminin 15 Temmuz Şehitleri Meydanı olarak değiştirilmesi için verilen önergeyi reddetti. Çorlu’da AK Parti meclis üyeleri, Çamlıbel Caddesi’nin isminin 15 Temmuz Şehitler Caddesi olarak değiştirilmesi için Çorlu Belediye Meclisi’ne yazılı teklifte bulundu. Kanuni sürenin geçmesine rağmen kendilerine cevap verilmedi. Adaleti Savunanlar Derneği’nin 2 Ağustos 2016’da, İzmir Buca’daki en işlek meydanını lekeleyen darbeci Çevik Bir’in isminin değiştirilerek, “15 Temmuz Demokrasi Meydanı” olması yönünde talebi, CHP’lilerce reddedildi. Abdülhamit Sağcan isimli vatandaşın 30 Ekim 2016 tarihinde, Çevik Bir ismi kazınarak meydanın “Ömer Halisdemir Meydanı” yapılması başvurusu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 13 Ocak 2017 tarih, 97509404.301.05.82 no’lu kararla geri çevrildi.