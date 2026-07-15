Milli İrade Kent Meydanı’nda 15 Temmuz buluşması! Gebze Tek Yürek Olacak

Gebze Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli İrade Kent Meydanı’nda kapsamlı bir anma programı düzenleyecek. Milletin iradesine, bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıkarak tarihe altın harflerle yazdığı 15 Temmuz’un 10. yıl dönümünde gerçekleştirilecek programda, aziz şehitler rahmetle anılırken kahraman gaziler minnet ve şükranla yâd edilecek.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde gerçekleştirilecek program kapsamında vatandaşlar, adını o tarihi geceden alan 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bir araya gelecek. Demokrasi nöbetinin adını yaşatan meydanda düzenlenecek programda, milli birlik ve beraberlik ruhu yeniden hissedilecek. Türk milletinin vatanına, bayrağına ve milli iradesine sahip çıkarken gösterdiği kararlılık, gerçekleştirilecek konuşmalar ve etkinliklerle bir kez daha hafızalarda tazelenecek. Gebze Belediyesi tarafından hazırlanan program, her yaştan vatandaşın katılımına açık olacak. 15 Temmuz gecesinde verilen destansı mücadelenin gelecek nesillere aktarılması, milli hafızanın canlı tutulması ve demokrasi bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Program boyunca birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları ön plana çıkacak.

Konuşmalar ve Ezgilerle Anlamlı Bir Anma

Anma programında Dr. Ömer Demirbağ ile Üzeyir Civan konuşmacı olarak yer alacak. Gerçekleştirecekleri söyleşilerde 15 Temmuz’un tarihi, milli ve manevi yönleri ele alınırken, milletin demokrasi uğruna ortaya koyduğu kararlı duruş farklı yönleriyle değerlendirilecek. Katılımcılar, o gece yaşananları ve millet iradesinin ortaya koyduğu büyük direnişi yeniden hatırlama fırsatı bulacak. Programın manevi atmosferine katkı sağlayacak isimlerden Ramazan Zor ise seslendireceği ezgiler, ilahiler ve marşlarla geceye anlam katacak. Milli ve manevi duyguların yoğun şekilde hissedileceği gecenin finalinde ise sanatçı Resul Aydemir sahne alacak. Sevilen sanatçı, sergileyeceği eserlerle Milli İrade Kent Meydanı’nı dolduran Gebzelilerle buluşarak programa duygu dolu bir final yapacak. Anma programı boyunca yapılacak dualarla 15 Temmuz şehitleri rahmetle anılacak, gazilere duyulan minnet bir kez daha ifade edilecek. Programın her bölümünde milli birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren mesajlara yer verilecek. Katılımcılar, 15 Temmuz gecesinde milletin ortaya koyduğu cesaret, fedakârlık ve dayanışma ruhunu yeniden yaşayacak.

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikte, demokrasiye sahip çıkmanın önemine dikkat çekilirken, milli iradenin hiçbir zaman esaret altına alınamayacağı vurgulanacak. Özellikle gençlerin ve çocukların 15 Temmuz’un anlam ve önemini daha yakından tanımalarına katkı sunacak programın, toplumsal hafızanın güçlendirilmesine de önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Başkan Büyükgöz’den Davet

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tüm vatandaşları programa davet ederek şu ifadeleri kullandı: “15 Temmuz, milletimizin iradesine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı kutlu direnişin adıdır. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anacağımız bu anlamlı gecede tüm hemşehrilerimizi Milli İrade Kent Meydanı’nda birlik ve beraberlik içerisinde buluşmaya davet ediyorum. 15 Temmuz ruhunu hep birlikte yaşatacak, demokrasiye olan bağlılığımızı bir kez daha güçlü şekilde ortaya koyacağız.”

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00’de Milli İrade Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Program, Gebze başta olmak üzere çevre ilçelerden gelecek tüm vatandaşların katılımına açık olacak.

Milli birlik ve beraberlik duygularının en güçlü şekilde hissedileceği gecede, vatandaşlar hep birlikte şehitleri dualarla anacak, gazilere minnetlerini ifade edecek ve 15 Temmuz’un unutulmaması gereken tarihi bir dönüm noktası olduğu mesajını bir kez daha güçlü şekilde verecek. Gebze Belediyesi, düzenleyeceği bu anlamlı programla 15 Temmuz ruhunu yaşatmayı, demokrasi bilincini diri tutmayı ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.