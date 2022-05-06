Millî İlâç hamlesine Haçlı takozu

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Savunma ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda peş peşe başlattığı yerli ve milli hamlelerini sağlık sahasına da taşıyan Türkiye’nin ilaçta yerlileşme adımları Haçlı Batı’yı rahatsız etti.

Türkiye’nin ‘İlaçta Yerelleşme Programı’ kapsamında yabancı ilaç şirketlerine getirdiği kamu alımı listesine girmek için bazı ürünlerin Türkiye içinde üretilmesi ve bu programa katılmayan ilaçların ithalinin yasaklanması şartı ile ilaç ruhsat başvurularında programa katılan firmalara öncelik verilmesi uygulaması, Avrupa Birliği tarafından Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikayet edildi.

Yerli işbirlikçiler sus pus

AK Parti iktidarının, Türkiye’nin milyarlarca dolarının heba olmasının önüne geçmek için başlattığı bu atağı gören AB ülkeleri, Türkiye içinde istihdamı da artıracak olan programın durdurulması için “rekabeti önlüyor” iddiasıyla yaptığı şikayet süreci devam ederken Türkiye ise DTÖ’deki sürecin dışında yeni bir çözüm arama hamlesi anlamına gelen tahkime gitme kararı aldı. DTÖ, Türkiye’nin bu kararını taraflara duyurdu. Siyaset ve terör dahil hemen her konuda haddini aşarak açıklamalar yapmayı adet haline getiren Eczacılar Odası, Eczacılar İşveren Sendikası gibi meslek odaları ile sol dernekler ise kendi branşlarını da ilgilendiren bu konuda ise sus pus oldu.

Tarihî hamle

Konuyu Akit’e değerlendiren Sağlık Yönetimi Uzmanı Dr. Ercan Özçelik, Türkiye’nin yerli ilaç hamlesinin çok önemli ve tarihi bir adım olduğunu söyledi.

Özçelik, “Daha önce Avrupa Birliği’nde yerleşik büyük şirketlerin baskısıyla sadece Batılı ürünlere ruhsat verilir, alanında dünyanın en iyisi olan farklı bölgelerin ürünlerine veya yerli ürünlere ruhsat verilmezdi. Buna yeltenen firmalar da bir şekilde batırılırdı. İhalelerde de ağırlık hep onlardaydı. Çünkü bir zamanlar Sağlık Bakanlığı’nda bunların büyük lobileri vardı. Yönetmelikleri, ilaçta Batılı firmalara yönlendirecek şekilde çıkarıyorlardı. Bu sistem artık kırıldı. Bu lobilere rağmen Türkiye’nin İlaçta Yerelleşme Programı’nı devreye alması büyük bir gelişmedir. Avrupa Birliği’nin buna karşı çıkması bizi şaşırtmadı. Bu iş için imkanı olan herkesin devletin yanında tavır alması ve savunması gerekir. Bu aynı zamanda ekonomik bağımsızlık ve istikrar meselesidir” dedi.