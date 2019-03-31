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Milli İHA Anka, Asya'ya uçtu!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Türk savunma sanayisinin milli insansız hava aracı çözümlerinden Anka'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde verdiği başarılı sınavla birçok ülkenin ihtiyacını karşılamaya talip oldu.

31 Mart 2019 Pazar 01:10
Milli İHA Anka, Asya'ya uçtu!

Malezya'da düzenlenen Asya-Pasifik Bölgesi'nin alanında en önemli fuarı Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı (LIMA 2019) Türk savunma sanayisi firmalarının katılımıyla sürüyor.

TUSAŞ, insansız hava aracı Anka'yı fuarda oluşturulan statik alanda üzerindeki Türk ve Malezya bayraklarıyla sergiliyor. Anka'ya ilgi gösteren Malezyalılar, platformu inceleyip önünde fotoğraf çektiriyor.

Şirketin standında ise T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, Gökbey Genel Maksat Helikopteri, Hürkuş Gelişmiş Eğitim Uçağı, Hürkuş-C Hafif Taarruz ve Silahlı Keşif Uçağı ve Milli Muharip Uçak maketleri yer alıyor.

Anka Program Müdürü Erol Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuar kapsamında Anka’yı sergilemekten büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. Oğuz, öncelikli hedeflerinin Anka'ya gösterilen ilgiyi satışa çevirebilmek olduğunu vurguladı.

Prototipi 2013'te tamamlanan Anka'nın, 2016’da envantere girdiğini anlatan Oğuz, geçen sürede araçta birtakım değişiklikler gerçekleştirildiğini ifade etti. Oğuz, şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla 20'ye yakın Anka silahlı kuvvetler envanterinde terörle mücadele, deniz üzeri keşif gözetlemede kullanılıyor. Anka, başta Hava Kuvvetleri envanterinde olmak üzere görev yapıyor. Amacımız yıl sonuna kadar hali hazırda 17 bin saat olan uçuş saatini artırmak. Bunu sahadan aldığımız geri bildirimlerle, iyileştirmelerle devam ederek yapmak istiyoruz. Şu anki aldığımız geri bildirimler oldukça başarılı şekilde kullanıldığı yönünde. Suriye operasyonunda karıştırma gibi yoğun harp koşullarında başarıyla kullanıldı. Bunları duymak bizim için oldukça mutlu edici ama biz açıkçası iyileştirme yönünde eksiklerimizi görelim, bilelim ki bu ürünümüzü geliştirelim istiyoruz. Hedefimiz uçuş saatimizi artırmak, envantere yeni Anka’lar katmak. Bununla ilgili de müzakereler devam ediyor. Yeni ihtiyaçlar kapsamında belki yeni faydalı yükler olabilir. Bunları ekleyerek Anka’ların envanterdeki sayısını, uçuş saatini artırmayı ve keşif-gözetleme anlamında kapsayabildiğimiz birçok yeri kapsayarak ülkemizin güvenliğine katkıda bulunmak istiyoruz."

İhracata yönelik çalışmalar

Oğuz, Anka'nın ihracatına yönelik de çok yoğun çalışmaları olduğunu söyledi. Güneydoğu Asya Bölgesi'ni stratejik pazarlardan biri olarak gördüklerini dile getiren Oğuz, bunda hem ülkeler arası ilişkilerin yakınlığının hem de bölge ihtiyaçlarının etkili olduğunu ifade etti.

Malezya, Endonezya, Bangladeş gibi ülkelerde yoğun faaliyetlerde bulunduklarını anlatan Oğuz, şunları kaydetti:

"Bazı ülkelerde bunlar mevcut süren ihaleler şeklinde, bazılarında henüz şartname hazırlığı aşamasında. Ancak yoğun şekilde takip edip bu bölgede en az bir satış ve devamını getirmek istiyoruz. Bu stratejik hedefin yeni kapılar açacağını, yeni ürünlerin gelişimine sebep olacağını düşünüyoruz ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu bölgeyle kısıtlı değiliz. Asya bölgesinde Kazakistan, Özbekistan gibi bölgelerde çalışmalarımız var. Yine Kuzey Afrika'da, Latin Amerika'da, İHA pazarı potansiyeli olabilecek her yerde açıkçası çalışmamız var. Öncelikli bölgeler var, öncelikli bölgelerden biri de Güneydoğu Asya ülkeleri. Çabalarımızın yakın zamanda olumlu sonuç vereceğini umuyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapma yönünde tüm motivasyonumuzla çalışıyoruz."

Anka-Aksungur'u geliştirme süreci

TUSAŞ'ın yeni geliştirdiği ve yakın zamanda ilk uçuşunu duyurduğu Anka-Aksungur hakkında da bilgi veren Oğuz, bunun Anka'nın mimarisi üzerine kurulduğunu söyledi.

Anka'da elde ettikleri deneyimi, bilgi birikimini yeni platformu geliştirirken kullandıklarını anlatan Oğuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle yazılım bileşenleri, uçuş kontrol, oto pilot gibi önemli efor, zaman, bilgi birikimi gerektiren unsurları Anka sayesinde Anka-Aksungur'a uyarladık, entegre ettik. Aynı yer kontrol istasyonunu kullanıyorlar, aynı data linklerini kullanıyorlar ortak çalışabilirlik açısından da büyük avantaj. En önemli farkı taşıdığı faydalı yük. Anka-Aksungur daha büyük bir uçak ve dolayısıyla faydalı yük kapasitesi hem harici hem dahili daha fazla. 2 motorlu bir uçak, daha yüksek irtifalara çıkabiliyor. Anka'da elde ettiğimiz harekat konseptini, özellikle uydudan kontrolü Anka-Aksungur'da da kullanacağız. Örneğin, Hava Kuvvetleri envanterindeki Anka'lar Eskişehir'den kontrol edilip sınır hattında uçurulabiliyor. Çok önemli konsept gelişimler sağladık. Bunların aynısını Anka-Aksungur'da kullanacağız."

Oğuz, "Önünde bir takım kalifikasyon testleri, faydalı yüklerle ilgili testler var. Bu bir süreç, planlamaları yapıldı. O planlamalara uygun uçuş testleriyle faydalı yükler bir bir entegre edilip yeni yetenekleriyle test fazını devam ettirecek." dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 01:10
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