  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli hentbolcular, 2022 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakipleri Polonya'dan çekinmiyor
Spor

Milli hentbolcular, 2022 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakipleri Polonya'dan çekinmiyor

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk: "Polonya maçında sonuna kadar puan almak için iyi mücadele edeceğiz. Kimseden çekinmiyoruz"

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:13:26 -
Milli hentbolcular, 2022 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakipleri Polonya'dan çekinmiyor

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'ta Eskişehir'de yarın Polonya ile yapacakları maçta, sonuna kadar puan almak için iyi mücadele edeceklerini söyledi.

Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncularıyla lig maçlarının tamamlanmasının ardından kısa bir kamp yapma fırsatı bulduklarını anlattı.

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın iyi bir seviyeye geldiğini vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:

"Her maçın sonuna kadar iyi mücadele eden bir takım oluşturduk. Kaybettiğimiz maçları da basit hatalar nedeniyle verdik. Daha iyi olmak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Eskişehir'deki maçlarda kendimizi iyi hissediyoruz. Eskişehir bizim evimiz. Takımımıza ilgi çok fazla. İl Emniyet Müdürlüğü personelimiz de bize çok yardımcı oluyor. Eskişehir hentbol kültürü olan bir şehir. İyi bir seyirci profili var. Burada maç yapmaktan çok mutluyuz. Kura çekiminde biz daha kolay gruplara düşebilirdik ama denk bir gruptayız. Polonya maçında sonuna kadar puan almak için iyi mücadele edeceğiz. Kimseden çekinmiyoruz. Kazanmak, puan ya da puanlar için maça çıkacağız."


- Kaleci Yunus Özmusul: "Polonya yenebileceğimiz bir takım"


Milli takımın kalecisi Yunus Özmusul da Polonya maçının gruptaki durum açısından önemli olduğuna değinerek, zorlu Kovid-19 salgını döneminde maça iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Daha önce Avrupa Şampiyonası'na katılmaya çok yaklaştıklarını hatırlatan Özmusul, "Şu anda iyi bir ekibiz. Sahada birlikte mücadele ettiğimiz sürece başaracağımız çok iş var. Polonya yenebileceğimiz bir takım. Başa baş geçecek bir maç olacak. Daha az hata yapan ve iyi oynayan bir takım olup, sahadan 2 puan alarak ayrılacağız." ifadelerini kullandı.

Sol oyun kurucu Doruk Pehlivan ise Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çalıştıklarını ve bu yolda inanarak maça hazırlandıklarını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Petrol fışkıran minicik ülkede iki yeni saha daha bulundu
Ekonomi

Petrol fışkıran minicik ülkede iki yeni saha daha bulundu

Kuveyt Petrol ve Su Bakanı Muhammed el-Faris, iki yeni petrol sahası daha keşfedildiğini açıkladı.
Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!
Gündem

Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!

Hain terör örgütü PKK, eleman bulmakta zorlanınca gözünü Suriye’deki çocuklara yöneltti. Amude’de yaşayan 12 yaşındaki Pervin Kamuran sokakt..
Darbe imaları sonrası Bakan Soylu'nun sosyal medyada patlayan videosu!
Gündem

Darbe imaları sonrası Bakan Soylu'nun sosyal medyada patlayan videosu!

Can Ataklı ve İlker Başbuğ'un darbe mesajları ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katıl..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay