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Teknoloji Milli helikopter Gökbey için mühim gelişme
Teknoloji

Milli helikopter Gökbey için mühim gelişme

Türkiye'nin genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması hedefiyle geliştirilen T625 Gökbey helikopterine Tasarım Organizasyonu Onay Belgesi verildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 00:06:00 - 2021-06-17 00:08:17
Milli helikopter Gökbey için mühim gelişme

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerindeki törenle daha önce Hürkuş projesi kapsamında sabit kanat hava araçları için TUSAŞ'a verilmiş onay kapsamı "Büyük Döner Kanatlı Hava Araçları"da kapsayacak şekilde genişletilerek, T625 Gökbey helikopterine Tasarım Organizasyonu Onay Belgesi olarak verildi.

SGHM Genel Müdürü Kemal Yüksek, törende, hedeflerine ulaşma noktasında bu tür çalışmalarda yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. İki kurumun bu tür projelerde eşgüdümlü olduğunu dile getiren Yüksek, bu yetkiyi vermekten mutlu olduklarının altı çizdi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise bugünün kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Daha önce sabit kanat Hürkuş için bir sertifikasyon yetkimiz vardı. Şimdi ise sıfırdan tamamen yüzde yüz milli helikopterimiz olan Gökbey için de önemli bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. SHGM ile olan işbirliğimizi kuvvetlendirerek, yerli ve milli ürünlerimiz için gereken tüm aksiyonları almaya devam edeceğiz." dedi.

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