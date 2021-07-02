"Milli güvenlik sorunu" deyip tepki gösterdi! Fahrettin Altun'un sansürlenen konuşması 50 kanalda yayınlanacak!

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Şehit Diplomatlar sergisinde yaptığı konuşma nedeni ile You Tube tarafından uygulanan sansür Anadolu yayıncılar Derneği tarafından kınandı.

"Sosyal medya mecraları milli güvenlik sorunu haline geldi"

Anadolu Yayıncılar Derneği'nden (AYD) yapılan açıklamada, Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına yer veren sosyal medya mecralarının, artık milli güvenlik sorunu haline geldiği ifade edildi.

"İslam’a ve Müslümanlara yönelik söylemleri ve terör örgütü propagandalarını görmezen geliyorlar"

AYD’den yapılan açıklamada, “İslam’a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına yer veren sosyal medya mecraları artık bir milli güvenlik sorunudur. Türk diplomatlarımızı şehit eden Ermeni çeteleri ile övgüler dizen sosyal medya mecraları, konu Türkiye olunca sansürü devreye sokuyor." ifadelerine yer verildi.

"Yerli ve milli duruş sergileyenlere karşı sansür uygulanıyor"

AYD Başkanı Sinan Burhan düzenlediği basın toplantısında, sosyal mecralar tarafından özellikle yerli ve milli duruş sergileyenlere karşı sansür uygulandığını kaydetti.

Burhan “Sosyal medya artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmektedir. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bu konuda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği diplomatları anan İletişim Başkanı Sayın Altun’un konuşmalarının sansürlenmesi asla kabul edilemez. Biz 50 Anadolu medyası olarak bu açıklamaları yayınlayacağız. Terörün dili dini ırkı yoktur. Kınıyoruz. Her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız vardır." açıklamasında bulundu.

50 kanaldan milli duruş

Burhan Fahrettin Altun’un konuşmalarını yayınlayacak 50 kanalın adını da okudu.

İşte o kanallar:

1. ADANA KOZA TV

2. ADIYAMAN MERCAN TV

3. AFYON KANAL 3

4. AKSARAY KANAL 68

5. AMASYA ART

6. AYDIN TV DEN

7. BİTLİS BİTLİS TV

8. BOLU KÖROĞLU TV

9. BURDUR KANAL 15

10. BURSA AS TV

11. ÇANAKKALE TON TV

12. ÇORUM KANAL 19

13. DENİZLİ PAMUKKALE TV

14. DENİZLİ DRT

15. DİYARBAKIR UZAY HABER TV

16. EDİRNE E TV

17. ELAZIĞ KANAL E

18. ELAZIĞ KANAL FIRAT

19. ERZİNCAN ERT

20. ERZURUM KARDELEN TV

21. ESKİŞEHİR KANAL 26

22. GAZİANTEP KANAL 5

23. GAZİANTEP GRT

24. HATAY HRT

25. ISPARTA KANAL 32

26. İZMİR EGE TV

27. KAHRAMANMARAŞ AKSU TV

28. KARABÜK BRTV

29. KAYSERİ TV1

30. KAYSERİ TV KAYSERİ

31. KAYSERİ KENT TÜRK TV

32. KAYSERİ KAY TV

33. KIRŞEHİR AHİ TV

34. KOCAELİ TV 41

35. KONYA KON TV

36. KÜTAHYA TÜRK HABER

37. MALATYA ER TV

38. MALATYA VUSLAT TV

39. MANİSA MANİSA TV

40. MANİSA KANAL E

41. MERSİN KANAL 33

42. MUĞLA MUĞLA TÜRK

43. ORDU ALTAŞ TV

44. RİZE ÇAY TV

45. SAKARYA KANAL 264

46. SİVAS VİZYON 58

47. ŞANLIURFA KANAL URFA

48. ŞANLIURFA GTV

49. ŞANLIURFA EDESSA TV

50. TOKAT SÜPER TV

Nefret söylemi bahanesiyle kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, YouTube'un, Şehit Diplomatlar Sergisi'ndeki konuşmasını "nefret söylemi" bahanesiyle Ülke TV'nin hesabından kaldırmasına tepki göstermiş, "Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın hakikat." ifadesini kullanmıştı.