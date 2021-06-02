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Gündem Milli Güvenlik Kurulu bildirisi yayımlandı
Gündem

Milli Güvenlik Kurulu bildirisi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Yurt içi ve sınır ötesindeki terör operasyonları kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 19:10:00 -
Milli Güvenlik Kurulu bildirisi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, "Güney sınırlarımız boyunca terör örgütlerini etkisiz ve sınırlarımızı güvenli hale getirmeye yönelik harekatlar kesintisiz şekilde sürdürülecektir." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, "Savaş suçu niteliğindeki İsrail saldırılarının tekrarlanmaması ve Filistin meselesine adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla uluslararası topluma, üzerine düşen mesuliyetin gereğini gecikmeksizin ve samimiyetle yerine getirme çağrısında bulunulmuştur." denildi.

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