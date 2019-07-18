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Milli güreşçinin hedefi dünya şampiyonluğu

- Estonya'da düzenlenecek Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak milli sporcu Ömer Faruk Karadeniz, altın madalya hedefliyor

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:39
Milli güreşçinin hedefi dünya şampiyonluğu


SAMSUN (AA) - Milli güreşçi Ömer Faruk Karadeniz, Estonya'da düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

İki yıl önce plaj güreşinde Muğla'da düzenlenen organizasyonda dünya şampiyonu olan Ömer Faruk Karadeniz, Estonya'da da altın madalyaya ulaşmak istiyor.

Ömer Faruk Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşe, eski milli güreşçi olan babasını örnek alarak başladığını söyledi.

Hedefinin ikinci kez dünya şampiyonluğu olduğunu belirten 20 yaşındaki sporcu, şunları kaydetti:

"Güreşe 11 yaşında eski milli güreşçi olan babamı örnek alarak Canik Belediyespor'da başladım. 2015'te Sancaktepe Belediyespor'a transfer oldum. 2017'de Muğla'da plaj güreşinde dünya şampiyonluğuna ulaştım. Yağlı, karakucak ve minder güreşi yaptım. Bu yıl minderde 79 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. 12 Ağustos'ta Estonya'da düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'nda ikinci kez altın madalyanın sahibi olmak istiyorum."

Başarının kendisi için biraz geç geldiğini ancak çok çalıştığını aktaran Ömer Faruk Karadeniz, "Babamı örnek alarak başladığım sporda onun yolunda devam ediyorum." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:39
  1. Dünya Gençler Güreş Şampiyonası
  2. Güreş
  3. Ömer Faruk Karadeniz

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