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Milli güreşçilerden Sırbistan'da 18 madalya

- Ay-yıldızlılar, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 2 altın, 5 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 18 madalyayla tamamladı- Milliler serbest stilde ikinci, grekoromen ve kadınlarda ise üçüncü oldu

10 Mart 2019 Pazar 23:40
Milli güreşçilerden Sırbistan'da 18 madalya


İSTANBUL (AA) - Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi.

Türkiye, organizasyonu 2 altın, 5 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 18 madalyayla tamamlarken, serbest stilde ikinci, grekoromen ve kadınlarda ise üçüncü oldu.

Organizasyonun son gününde serbest stilde mücadeleler yapıldı. 86 kiloda Arif Özen finalde Rusya'dan Arsen Ali Musalaliyev ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında 6-3 gerideyken sakatlanan Arif maça devam edemedi ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye adına 92 kiloda yarışan Erhan Yaylacı ise Macar rakibi Bendeguz Toth'u 6-6 sona eren maçın sonunda teknik puan avantajıyla geçerek bronz madalyaya uzandı.

Selahattin Sert ise 61 kiloda Ukraynalı Valentin Bliasetskyi'yi 8-4 yenerek bronz madalya kazandı.


- Musa Aydın: "Yeni bir rekorun daha altına imza attık"


Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yeni bir rekorun altına imza attıklarını belirtti.

Aydın, yaptığı açıklamada, Türk güreşinde her yıl yeni başarıların altına imza atıldığını belirterek, "Sırbistan'da yeni bir rekorun daha altına imza attık. Geçen yıl İstanbul'da 17 madalya kazanmıştık. Bu sene madalya sayımız 18'e çıktı. Üstelik bazı şanssızlıklar yaşamasak, bu sayı daha da fazla olabilirdi. Maçları izlerken büyük gurur duyduk." ifadelerini kullandı.

Önlerinde Büyükler Avrupa Şampiyonası bulunduğunu ve hedeflerinin aynı başarıları orada da yakalamak olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm uluslararası şampiyonalarda başarı grafiğimiz sürekli yükseliyor. Bu da ne kadar sistemli çalıştığımızın kanıtı. Ben bu şampiyonada ter akıtan tüm sporcu ve teknik heyeti yürekten kutluyorum."

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 23:40
  1. 18 madalya
  2. 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası
  3. Güreş
  4. türkiye
  5. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın

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