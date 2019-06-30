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Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası’ndan 1 altın ve 1 bronz madalyayla döndü

Polonya’da düzenlenen U15 Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 1 altın ve 1 bronz madalya elde milli güreşçiler yurda döndü.

30 Haziran 2019 Pazar 15:04
Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası’ndan 1 altın ve 1 bronz madalyayla döndü

Polonya’da düzenlenen U15 Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 1 altın ve 1 bronz madalya elde milli güreşçiler yurda döndü.


Polonya’nın Krakow kentinde 27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen U15 Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından milli güreşçiler yurda döndü. Müsabakalarda 1 altın ve 1 bronz madalya kazanan milliler, saat 13.30’da İstanbul Havalimanı’na indi. Şampiyonada mücadele eden Esenyurt Belediyesi İbrahim Özaydın Spor Kulübü bünyesindeki milli güreşçi Tuğba Demir 50 kg kategorisinde altın madalya elde ederken, Afyonkarahisar Taşoluk Belediye Spor Kulübü’nün milli sporcusu Edanur Ersoy ise 33 kg kategorisini üçüncü tamamlamayarak bronz madalya kazandı.



Tuğba Demir: “Bu bana geleceğe ilişkin cesaret verdi”


50 kg kategorisinde rakibi yenerek Avrupa şampiyonu olan Tuğba Demir, kazandığı başarıya ilişkin havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İlk katıldığım Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon oldum çok mutluyum. Bu bana geleceğe ilişkin cesaret verdi. U15’te madalya aldım. Önümüzdeki yıl da yıldızlar kategorisinde madalya almak istiyorum. Bunun için çalışacağım” diye konuştu.



Edanur Ersoy: “Önümüzdeki yıl da şampiyon olmayı hedefliyorum”


33 kg kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya elde eden Edanur Ersoy, “Geçen sene de katılıp 5’inci olmuştum. Bu sene şampiyon olma dileğiyle gitmiştim üçüncü oldum. Önümüzdeki yıl da şampiyon olmayı hedefliyorum” ifadelerine yer verdi.



Yakup Yağcı: “Çok çalışıp daha iyi başarılar elde edeceğimize milli takım olarak inanıyoruz”


Avrupa Şampiyonası’nda milli güreşçilerin performansını değerlendiren U15 Minik Bayanlar Milli Takım Antrenörü Yakup Yağcı ise, “Katılım geçen seneye oranla çok daha yoğundu. Şampiyonaua 10 siklette tek takım olarak katıldık. 50 kg’da Tuğba Demir Avrupa şampiyonu, 33 kg’da Edanur Ersoy Avrupa üçüncüsü oldu. Tabi ki yarı finallerde, çeyrek finallerde 3-4 tane müsabaka kaybettik. Önümüzdeki yıllarda daha çok çalışıp daha iyi başarılar elde edeceğimize milli takım olarak inanıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 15:04
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