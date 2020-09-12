Milli Görüş'ün öncü isimlerinden İsmail Ergün son yolculuğuna uğurlandı
Milli Görüş Hareketinin öncü isimlerinden Saadet Partisi İl Disiplin Kurulu Üyesi İsmail Ergün, toprağa verildi.
Merhum Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşlarından olan "Saatçi İsmail" olarak da bilinen İsmail Ergün dün vefat etmişti.
Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı
Milli Gazete'nin haberine göre; Milli Görüş Hareketinin öncü isimlerinden İsmail Ergün, bugün öğle namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından sonra toprağa verildi.
Cenaze namazına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Kaya, Bülent Kaya, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, Milli Gençlik Vakfı (MGV) Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan, Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, YENİAD Genel Başkanı Selman Esmerer, Saadet Partisi İlçe Başkanları ile Ergün'ün yakınları ve sevenleri iştirak etti.
İsmail Ergün aynı zamanda Saadet Partisi İl Disiplin Kurulu Üyesi ve İlim Kültür ve Eğitim Vakfı (İKEV) Yönetim Kurulu Üyesi idi.