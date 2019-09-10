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Milli Görüş'ün mihenk taşı Osman Nuri Önügören'in eşi Hatice Önügören vefat etti

Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yol arkadaşı Osman Nuri Önügören’in eşi Hatice Önügören vefat etti. Önügören’in cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Fatih Camii’nden kaldırılacak.

10 Eylül 2019 Salı 10:31
Milli Görüş'ün mihenk taşı Osman Nuri Önügören'in eşi Hatice Önügören vefat etti

 yeniakit.com.tr  Milli Nizam ve Milli Selamet partilerinin kurucularından, Milli Görüş hareketinin mihenk taşı Osman Nuri Önügören’in eşi Hatice Önügören Hakk’a yürüdü.

Cenazesi Fatih Camii’nde

Merhume Önügören’in cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Fatih Camii’nden kaldırılacak. Cenaze namazının ardından Önügören, Topkapı Sakızağacı Şehitlik Mezarlığı’nda defnedilecek.

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemîl niyaz ediyoruz.

Osman Nuri Önügören kimdir?

Bugün vefat eden Hatice Önügören, merhum Osman Nuri Önügören’in eşiydi. Milli Görüş’ün mihenk taşlarından biri olan Osman Nuri Önügören, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yol arkadaşıydı.

17.03.1934 tarihinde Niğde Adil Musul Köyü yeni adı Koyunlu Kasabasında doğan Osman Nuri Önügören, 1953 yılında Hatice Güven ile evlenmişti.

Osman Nuri Önügören, 1969’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan’la birlikte bağımsızlık harekatına katıldı. 1970’de Milli Nizam Partisi’ni kurdu ve MKYK üyeliği yaptı. 1972’de Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi’nde MKYK de görev aldı.

1980 ihtilalinde tutuksuz yargılananlar arasında olan Osman Nuri Önügören siyasi hayatında Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocayla birçok zorluğu ve ilkleri birlikte yaşadı.

Milsan Basım Sanayi kurucularından olup ayrıca Milsan A.Ş. , Milli gazete ve Yeni Devir’ in uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. 1974 yılında Birko İplik fabrikasının  kurucusudur.

Bir dönem eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın şoförlüğünü yapan Osman Nuri Önügören, Erbakan ile bir anısını şöyle anlatmıştı:

Ford Taunus arabayı yeni almışım. Kilometre saatinde limit 170 km. Erbakan Hocam gece saat: 23.30'da Ankara'dan telefon etti: 'Osman Nuri, sabah saat: 06.30'da bizim evin önünde ol' dedi, 'Emredersiniz Hocam' dedim ve yola çıktım. Dediği saatte evinin önündeydim Hocam valiziyle indi ve arabaya bindi. Son sürat Konya'ya gidiyoruz. İbre 170'ten aşağı düşmüyor. Hocam, 'Osman Nuri, senin arabanın km saati mi bozuk?' dedi, 'Hayır hocam, arabayı daha yeni aldım' dedim. Hocam, 'Saatte 30 km yavaş gidiyorsun' dedi. Konya'da bir konferans, 3 mitingde konuştu Hocam. 30 köy dolaştık. Sonra Karabük'e yola çıktık. Salon toplantısı yaptık. 2 saat de orada konuştu. Sabah namazını Ankara'da kıldık. Bir yattım, yatsıya kadar uyumuşum

Osman Nuri Önügören, 2016 senesinde vefat etti.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:31
  1. Karabük
  2. Niğde
  3. Konya
  4. Ankara
  5. Hatice Önügören
  6. Hatice Önügören vefat
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