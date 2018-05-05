Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!

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28 Şubat'ın baş aktörlerinden 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, kurucusunun 28 Şubat darbesiyle indirilen Milli Görüş'ün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın olduğu Saadet Partisi'nden milletvekili adayı olması şoke etti.

SAADET PARTİSİNDEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

Öncesinde sosyal medyadan Ankara'ya gittiğini duyuran ve "Ablanızı hangi partiden milletvekili görmek istersiniz" diye soran "travestiler kraliçesi" Sisi, sonraki gün attığı tweet ile Saadet Partisi'nden aday olduğunu açıkladı.

MAKBUZU YAYINLADI

Sonraki gün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sisi, "Hepimize hayırlı uğurlu olsun" diyerek Saadet Partisi'nden aday adayı olduğuna dair makbuzu yayınladı. Saadet Partisi'nin Sisi'yi aday adayı olarak kabul etmesi şoke etti.

28 ŞUBAT'IN BAŞ AKTÖRLERİNDEN

“28 Şubat darbesine zemin hazırlamak” için kullanılan travestiler kraliçesi “Sisi” lâkaplı Seyhan Soylu; Ali Kalkancı’ları ve Fadime Şahin’leri ayarlamış, onlara “menajerlik”(!) yapıp, ekranlarda “rezillik”lerini sergilemiş ve böylece Erbakan Hükümeti'nin düşürülmesinde rol almıştı.