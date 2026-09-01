Milli Görüşçü Salih Kılıç Hakk’ın rahmetine kavuştu
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Yakalandığı hastalıkla uzun süredir mücadele eden Milli Görüş felsefesinin kurucularından Salih Kılıç, Hakk’ın rahmetine kavuştu.
Milli Görüş felsefesini kurucuları arasında yer alan Salih Kılıç Hakk’a yürüdü. Yakalandığı hastalıkla uzun süredir mücadele eden Salih Kılıç’ın bugün sabah saatlerinde hayata veda ettiği öğrenildi.
AK PARTİ’NİN KURULARI ARASINDA YER ALIYORDU
Aynı zamanda AK Parti’nin kurucuları arasında da yer alan Salih Kılıç, Çavuşbaşı bölgesinde geniş bir kesim tarafından tanınan isimler arasında yer alıyordu.
Bir dönem Beykoz Dernekler Birliği Dönem Başkanlığını da yürüten Salih Kılıç’ın görevini vekâleten Aykut Adıgüzel üstlenmişti.