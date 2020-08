Milli Görüş Platform Sözcüsü Necmettin Aydın'dan Malazgirt açıklaması

Eski milletvekili ve Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, Malazgirt Zaferinin 949. yıldönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yedi Düvel Karşımızda; Muhalefet Nerde" başlıklı açıklamasının başında Aydın, "Şanlı Tarihimiz her biri diğerinden daha büyük ve önemli büyük zaferlerle ve sayısız kahramanlarla doludur. Bu vesile ile hepsini şükranla ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türklere Anadolu'nun kapılarını büyük zaferle ilgili önemli ifadeler kullanan Necmettin Aydın, "Malazgirt’le beraber Anadolu merkezli bin yıllık bir süre yedi düvel bir olmuş bize karşı savaşmıştır. Yedi düvel on dört haçlı seferi yapmış ve sonunda Anadolu topraklarından bizi çıkaramamıştır. En son, bu yedi düvel, kahraman ecdadımızcayüzyıl önce Çanakkale sularına gömülmüştür." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Tükiye'nin bölgesel ve küresel güç olma yolunda attığı adımlara da değinen 20. Dönem Zonguldak milletvekili ve Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın şunları söyledi:

"Bu Muhteşem Millet yeniden uyanmaya ve yürümeye başlamıştır. Ecdadının izini sürmeye başlamış, Çin Seddi’nden Viyana önlerine, Libya’dan Umman’a kadar yeniden kadim dostları ile buluşmaya, bayrak göstermeye başlamıştır. Büyük Dev yüzyıllık uykusundan uyanmış ayağa kalkmaktadır."

Türkiye'nin yedi düvele karşı mücadele verdiğinin altını çizen Necmettin Aydın, muhalefetin tavrına tepki gösterdi.

Aydın, "Muhalefetimiz tüm bu olanları görmezden gelmekte, bu cephelerin her birisi için kem küm etmektedir. Bu kadar hayati meselelerin yaşandığı bir süreçte Ana Muhalefet lideri her ay Cumhurbaşkanından Randevu alıp görüşme sonrası kameralara tek cümle ‘’devletimizin yanındayız’’ dese oyu en az on puan artar. Ve yine her ay Genel Kurmaya gidip, bilgi alıp ve hatta cephe ziyaretleri yapıp "ordumuzun arkasındayız" dese oyu bir on puan daha artar ve hatta iktidar bile olur. Bu ülkede Milletin, Devletin ve Ordunun yanında görmediği, yanında olduğunu hissetmediği hiçbir parti iktidar olamaz.

Batman’da ilk petrol bulunduğunda bir rivayete göre İsmet İnönü sevincinden takla atar ve bizzat kuyunun başına gidip bir müddet izler. 2020 yılında dünya denizlerinde keşfedilen doğal gaz rezervlerinin en büyüğünü bulduğunu açıklayan Türkiye’de ana muhalefet lideri sevincini, ancak beş gün sonra ve sonuna da ama, fakat vs ekleyerek açıklayabilmiştir.

Daha büyük skandal ise ABD başkan adayı Biden’ın Muhalefeti destekleyip, kazandırıp Erdoğanı devireceğiz sözüne Ana Muhalefet başkanının en şiddetli tepkiyi vermesi gerekirken sesiz kalmasıdır. Ana muhalefet lideri böyle bir şaibeli açıklamayı derhal reddetmelidir. Unutmayalım ki daha geçen sene Trump seçimlerde Rusya destekledi diye az daha başkanlıktan azlediliyordu." diye konuştu.