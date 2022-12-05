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Siyaset Milli Görüş camiası: Temel beyden şikayetçi olacağız!
Siyaset

Milli Görüş camiası: Temel beyden şikayetçi olacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, "Hocamıza karşı takındığı tavır ne insani ne siyasidir. Cenabı Hakk’ın huzuruna çıkacağız. Onun için Tayyip beyden davacı olacağım." sözleri ile hedef alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na, Milli Görüş camiasından tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 20:32:00 - 2022-12-05 20:45:05
Milli Görüş camiası: Temel beyden şikayetçi olacağız!

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için, merhum Necmettin Erbakan Hoca'ya zulmedenlerle aynı safı tutan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, akıllara zarar ifadeler kullandı.

Karamollaoğlu, Gazete Diken'e konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, merhum Erbakan Hoca'nın izinden ayrılmakla itham etti.

Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ı, "Hocamıza karşı takındığı tavır ne insani ne siyasidir. Cenabı Hakk’ın huzuruna çıkacağız. Onun için Tayyip beyden davacı olacağım." sözleri ile hedef aldı.

Milli Görüş camiası: Temel beyden şikayetçi olacağız!

Dindarlara yönelik zulmün mimarları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme gayesinde buluşan Temel Karamollaoğlu, 6'lı masada LGBT'li sapkınlara verilen sözlerden terör destekçisi siyasi oluşumlarla yapılan gizli anlaşmalara, merhum Hoca'nın kemiklerini sızlatacak pek çok ortaklığa imza attı.

Karamollaoğlu'nun merhum Erbakan'a yönelik sadakatsizliği orta yerde dururken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Milli Görüş'ün kurucusu merhum Erbakan'a ihanetle suçlaması hayretle karşılandı.

Siyasi hırsları sebebi ile adeta gözüne perde inan Karamollaoğlu'na, Milli Görüş camiasından, "Hakk'ın huzurunda biz de Temel beyden şikayetçi olacağız." tepkisi geldi.

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