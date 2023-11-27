Milli Gazete’den öyle Hamas’tan böyle! Hani Erdoğan hiçbir şey yapmıyordu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları ile İsrail arasındaki esir takası devam ederken, Türkiye'nin araya girmesi üzerine Filistinli mücahitler, Taylandlı rehineleri de serbest bıraktı. Türkiye'nin girişimi dünyada ses getirdi. Türkiye'deki muhalif basın da söz konusu gelişmeyi överek yayınladı.

Ancak Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete ağızları açık bıraktı. Haftalardır, "Erdoğan Filistin'de sınıfta kaldı" muhabbetleri yapıp algı oluşturmaya çalışan Milli Gazete, Türkiye'nin öncülüğünde Filistin'de yaşananları okuyucularına duyuramadı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Milli Gazete'nin tutumu da masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu, "Somut bir şey söylesinler. Ne yapsın? 'Hiçbir şey yapmıyor Tayyip Erdoğan.' İnandırıcılıklarını kaybediyorlar. Tayyip Erdoğan yapmıyor peki kim yapıyor? Cezayir mi yapıyor?" dedi.