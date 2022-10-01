Milli Gazete yazarı 6'lı masaya baltayla daldı

Milli değerlerden uzak 6'lı masaya bir tepki de Milli Gazete yazarı Abdulaziz Kıranşal, masayı bombaladı.

Kıranşal'ın açıklaması şöyle:

Ben bu ekonomik düzenden faiz düzeninden rahatsızım değişim istiyorum. Tamam yerine kimi getireceksin? Yerine gelecek adam ben geldiğim zaman faizi arttıracağım diyor. Şikayet ediyor. Ahlaksızlıktan, sapkınlıktan şikayetçiyim diyor. Ben geldiğim zaman İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağım diyor. LGBT'yi protesto ettiğin zaman ben onu nefret suçu sayacağım diyor. Bu nasıl değim ya, Adam ben gelir gelmez Avrupa normlarını yerine getireceğim diyor. Sana bütün haksızlıkları yapan bu batılı sistem değil mi? Ben eğitim sisteminden rahatsızım. Ben geldiğim zaman 4-6 yaş Kur'an Kursu'nu kapatacağım diyen adamla mı değişim olacak. Biz Erbakan Hocamızın dediği gibi ne sağdayız ne soldayız. Biz dinimizin ve inancımızın gereği hak yol neredeyse oradayız. Bize dayatılan ya şunu seçeceksin ya bunu dayatmasını kabul etmeyeceğiz.