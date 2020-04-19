Milli Gazete ‘savundu’ diye iddia etti ama… Bakın Ali Karahasanoğlu ‘Milli’ Piyango için ne demişti

Muhammet Seyfullah Maden yeniakit.com.tr 16 Nisan günü Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunduğu Manşetlerin Dili programında, Milli Gazete’nin “Kumarla yardım olmaz” manşeti masaya yatırılmış ve ‘Milli’ Piyango İdaresi’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi sonrası başlatılan kampanyaya katılması konuşulmuştu. Konuya dair konuşan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Ben de tasvip etmiyorum, dolayısıyla Milli Gazete’nin uyarısı yerinde diyorum” ifadelerini kullanmıştı. Karahasanoğlu’nun bu sözlerini görmezden gelen Milli Gazete, programın ilerleyen bölümlerinde yapılan bir yorumu alarak büyük bir çarpıtmaya imza attı.

‘Kumar yardımına çanak tutuldu’

Milli Gazete’nin çarpıtmalarla dolu haberinde şu ifadeler kullanıldı:

“Akit TV’de yayınlanan ‘Manşetlerin Dili’ programında yaşananlar artık bu kadar da olmaz dedirtti. Hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına ‘Milli Piyango İdaresi’ eşya piyangosu düzenleyerek ‘destek’ vereceğini açıklaması tepkileri de beraberinde getirmişti. Milli Gazete, bu rezilliğe ‘Kumarla yardım olmaz’ manşetiyle tepki gösterdi. Garip olansa Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun Milli Gazete’nin bu haklı manşetini eleştirmek adına içine düştüğü durum oldu.

Söz konusu programda, Milli Gazete’nin attığı manşetin doğruluğu ve haklılığını teslim etmek yerine kumarla yapılacak yardıma çanak tutulması bu kadarına da pes dedirtti. Ali İhsan Karahasanoğlu programda, Milli Gazete’nin manşetini ‘Erdoğan giderse Kılıçdaroğlu gelecek. O zaman bunları yazamazsınız.’ gibi basit ve hiçbir dayanağı olmayan sözlerle eleştirmeye kalkıştı.”

Karahasanoğlu ne demişti?

Halbuki Ali İhsan Karahasanoğlu, Milli Gazete’nin manşetini desteklemiş, Saadet Partililerin genel olarak tutumundan bahsederek Erdoğan’a karşı olmalarını eleştirmişti. Kumarla yardım olmaz manşetini ilişkin Karahasanoğlu, “Milli Gazete öyle diyor, kumarla yardım olmaz. Biz de öyle diyoruz. Milli Piyango da yapıyor olsa, devlet de yapıyor olsa sonuç itibariyle kumar kumardır. Kumarı teşvik etmemek gerekir. Herhangi bir şekilde önünü açmamak gerekir ama Milli Piyango kurumu, Milli Dayanışma Kampanyası’na destek çerçevesinde bir şeyler düzenlemiş. Ben de tasvip etmiyorum. Dolayısıyla Milli Gazete’nin uyarısı yerinde diyorum” ifadelerini kullanmıştı.

‘Erdoğan giderse Kılıçdaroğlu gelir’

Programın ilerleyen bölümlerinde konu Saadet Partisi’nin AK Parti ve Erdoğan'a karşı genel tutumuna geldi. Bu sırada Karahasanoğlu, Saadet Partisi’nin yayın organı olan Milli Gazete’nin genel tutumunu eleştirirken, “Erdoğan giderse Kılıçdaroğlu gelecek. O zaman bunları yazamazsınız. Ekrem İmamoğlu başörtüsüne laf eden kadını bugün göreve devam ettiriyor. Yine de siz yazamıyorsunuz Milli Gazete olarak. Nasıl ki yazamıyorsanız, yarın CHP iktidara geldiği zaman da yazdırmazlar bunları. Gerici yobaz, hangi çağın adamısınız siz, derler, sustururlar” demişti.