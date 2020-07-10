Milli Gazete CHP’nin yasakçı parti olduğunu kabul etti! ‘Birlikte alkışlayalım’

Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması konusu da masaya yatırıldı.

Ayasofya hakkındaki haberlerin gündeme geldiği programda, Milli Gazete'nin manşeti de konuşuldu.

Milli Gazete'nin Ayasofya haberinde yer verdiği, "İlk kez bu denli büyük b ir konsensüs sağlandı... CHP dahi destek verdi..." ifadeleri hakkında konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, "Birlikte alkışlayalım milli gazeteyi. CHP dahi dediğine göre CHP'yi bu konularda yasakçı olarak görüyorlar demekltir. CHP'nin Ayasofya'yı kapatan parti olduğunu biliyor demektir." dedi.