Milli füzeler: İHA için kritik! Türkiye'den oyun değiştirici büyük hamle, birçok ülke onun peşinde

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi Çakır ve uzun menzilli yüksek irtifa hava savunma sistemi Siper'e ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çakır'ın, ROKETSAN'ın kendi AR-GE projelerinden biri olarak başladığını dile getiren İkinci, bu konuda Baykar ile çok güzel bir işbirliği yaptıklarını söyledi.

İkinci, "Yıl sonundaki hedefimize ulaşmak için var gücümüzle ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Füzenin ilk atışının yapılması konusunda çok risk görmüyoruz. Birkaç gün oynamayla yıl sonunda başarıyla atışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

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Çakır'ın önümüzdeki yıl itibarıyla ilk hedef olan çoklu angajman, sensör füzyonu başta olmak üzere sahip olduğu kabiliyetler ve teknolojilerin geliştirilmesiyle savaş alanında oyun değiştirici füzelerden bir tanesi olacağını ifade eden İkinci, şöyle konuştu:

"Çakır, Atmaca'dan daha küçük bir füze. Özellikle İHA'lardan, çoklu platform kara araçlarından, deniz araçlarından, mobil bataryalardan kullanılması, bunların hepsinden aynı anda saldırı yeteneğinin tek bir mühimmat üzerinde toplanması bize mühimmat çeşitliliği konusunda çok büyük esneklik tanıyor. Özellikle Deniz ve Hava kuvvetlerinin kullanmış olduğu mühimmatlarda da belli bir seviyede eşleme ve eşleniklik ortaya çıkmasını, bunu da lojistik açısından çok büyük avantajlar getireceğini değerlendiriyoruz. Çakır'ın programında hiçbir gecikme yok, programına uygun olarak gidiyor."

"ÖNÜMÜZDE ENGEL KALMADI"

Siper Blok-1 füzesinin başarılı atışlarını üst üste yaptıklarını ve projenin üzerine koyarak devam ettiğini bildiren İkinci, "Hedefimiz önümüzdeki yılın başında Siper'in sahaya inmesi ve bütün fonksiyonlarıyla yapısal olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet verebilecek bir aşamaya gelebilmesi." bilgisini paylaştı.

Siper Blok-1 Projesi'nin sorumluluğunun ROKETSAN'da olduğunu ve üzerlerine düşeni yaptıklarını dile getiren İkinci, şunları kaydetti:

"Siper, ülkemiz için çok önemli bir program. Çünkü yüksek irtifa, uzun menzil hava savunma sistemimizin belkemiğini oluşturacak sistemi olacak. Burada ilk etapta 100 kilometrenin üzerindeki bir menzil Blok-1 füzesinden hedefleniyor. Bir sonrasında TÜBİTAK SAGE'nin tasarladığı monoblok olan Blok-2 füzesi 150 kilometreye kadar bir menzili hedefliyor şu anda. Bunları, bu kabiliyetleri bir araya getirdiğimizde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüksek irtifa uzun menzil hava savunma ihtiyaçlarına çok iyi cevap verebilecek bir sistemi hayata geçirmiş olacağız hep beraber. Burada ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN çok güzel bir işbirliği modeliyle hareket ediyor. Herkes mümkün olduğunca hızlı şekilde, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda, bu sistemin hayata geçirilebilmesi için elinden geleni yapıyor. Şu anda teknik olarak, teknolojik olarak önümüzde bir engel kalmadığını söyleyebiliriz. Bir an önce herkes 'bu sistem sahaya insin' diye elinden geleni yapmaya devam ediyor."