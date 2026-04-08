Milli futbolcularla ilgili anlamlı plan! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ersoy'un, Hacıosmanoğlu ile Bakanlıkta yaptığı görüşmede, Dünya Kupası sürecine yönelik hazırlıklarla milli futbolcuların dünya çapındaki bilinirliğinin Türkiye'nin tanıtımında daha etkin kullanılması hedefiyle yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Dünya Kupası sürecinde yürütülecek çalışmaların koordinasyonu, ortak projeler ve stratejik işbirlikleri değerlendirildi.

Açıklamaya göre, Federasyon ile Bakanlık arasında kurulacak işbirliğiyle Türkiye'nin uluslararası alandaki turizm değerinin artırılmasına yönelik somut adımların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin küresel ölçekte daha güçlü temsil edilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların, spor ve turizm alanında eş zamanlı bir etki oluşturması bekleniyor.

Öte yandan, Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Dünya Kupası sürecine yönelik hazırlıkları ele aldığımız görüşmemizde, milli futbolcularımızın uluslararası tanıtım gücünden yararlanarak ülkemizin turizm potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik çalışmalarla Federasyonumuzla yürütülecek işbirliği başlıklarını kapsamlı şekilde değerlendirdik. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile bu süreçte yürütülecek tanıtım faaliyetlerini konuştuğumuz ziyarette, uluslararası ölçekte daha güçlü bir iletişim ve tanıtım stratejisi oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin marka değerini küresel ölçekte güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz."