Milli futbolcu paylaştı! Kuntz'a olay gönderme

Milli Takım kadrosuna çağrılmayan tecrübeli stoper Kaan Ayhan sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı ekibin antrenmanında Abdülkerim Bardakcı ile mücadele ettiği bir görsel paylaştı.

"KUNTZ'A TEPKİ Mİ GÖSTERDİ?"

51 kez Ay-Yıldızlı formayı terleten tecrübeli futbolcunun, baş ağrısı nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı ile maçın ardından fotoğrafını paylaşması dikkatleri çekti. Sosyal medyada Kaan Ayhan'ın, 'Kuntz'un Milli Takım tercihlerine tepki gösterdiği ifade edildi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KADRODAN ÇIKARILMIŞTI

İlk açıklanan aday kadroda yer alan Abdülkerim Bardakcı'nın bağ ağrısı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklanmıştı.

Ermenistan maçının ardından Abdülkerim'in kadrodan çıkarılmasıyla ilgili A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz kendisine sorulan "Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray'ın pazar günü oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Oyuncu kadrodan çıkarılırken acele mi edildi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Abdülkerim'in durumu yakın zamanda açıklığa kavuşacak. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık. Nöroloji bölümü, 2 hafta daha tedavisinin süreceğini söyledi. Biz de böyle bir karar verdik."

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