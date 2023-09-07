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Spor Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, umre ziyaretiyle ilgili duygularını paylaştı:
Spor

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, umre ziyaretiyle ilgili duygularını paylaştı:

Yeniakit Publisher
2023-09-07 11:37:00 -
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, umre ziyaretiyle ilgili duygularını paylaştı:

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı umreyle ilgili duygu ve izlenimlerini paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı umreyle ilgili duygu ve izlenimlerini paylaştı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Aktürkoğlu, "Kutsal topraklarımızın manevi anlamda inanılmaz bir atmosferi var. İlk geldiğimiz günden beri zaten bunu insan hissediyor." ifadelerini kullandı.

Aktürkoğlu, kutsal topraklara gelmenin isteyen herkese nasip olmasını ve yapılan ibadetlerin kabulünü diledi.

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