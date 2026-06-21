  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! ABD ordusu dünyaya duyurdu Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar Şaibeli para trafiğine ‘depremzede bursu’ savunması! Ağbaba'nın danışmanından akıllara ziyan çelişkiler Biri sandalyenin, biri bankın üstünde: Devrik Özgür 'Gel Muharrem'in yolunda Orta Doğu’da yine karışık! ABD ve İran’dan farklı açıklamalar İsrail’de panik büyüyor: İran’ı unutun asıl kabus Türkiye Seferihisar’da 'rüşvet havuzu' patladı! İtirafçı kirli çarkı tek tek deşifre etti! Volkan Ayvazlı olayının perde arkası aralandı! İşkence dediler iftira çıktı Kurtulmuş’tan gelecek dönemin şifresi: Önce Terörsüz Türkiye sonra terörsüz bölge Siyonistler her zamanki gibi kıvırdı! Hizbullah duruyor İsrail vuruyor!
Dünya Milli Futbol Takımı, ABD'de protestolarla karşılandı!
Dünya

Milli Futbol Takımı, ABD'de protestolarla karşılandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Milli Futbol Takımı, ABD'de protestolarla karşılandı!

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika ile oynayacak İran Milli Futbol Takımı, Los Angeles'ta antrenman yaparken ve otel önünde protestocular tarafından sloganlarla karşılandı.

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika ile oynayacak İran Milli Futbol Takımı, Los Angeles'ta antrenman yaparken ve otel önünde protestocular tarafından sloganlarla karşılandı.
LOS 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika'yla karşılaşacak İran Milli Futbol Takımı, ABD'de protestolarla karşılandı.

Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak Belçika mücadelesi için Meksika'daki kamp alanından Los Angeles'a gelen İran Milli Futbol Takımı, son antrenmanını Carson Sports Park'ta gerçekleştirdi.

Takımın antrenman bilgisini alan protestocular, tesis girişinde gösteri yaptı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında tesisten başka bir kapıdan ayrılan kafile, kamp yapacakları otele giderken, protestocular da takım oteline gitti. Göstericiler takımın kamp yaptığı otel önünde slogan attı.

İran Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Yeni Zelanda'yla Los Angeles'ta karşı karşıya gelmiş, protestocular bu maç öncesinde de takımın kamp yaptığı otel önünde toplanarak slogan atmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23