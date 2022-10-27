Milli Emlak, hazine arazileri ve tüfekleri satışa sundu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı kanununun 45 inci maddesi gereğince “AÇIK TEKLİF” 15.11.2022 tarih ve saat 09:30’dan itibaren ilanla duyurulan saatlerde Anamur Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), İkametgah belgesini,

b) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan suretini, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

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