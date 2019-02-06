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Milli elektroşok silahı “Wattozz” Batı Balkanlar’a açılıyor

Milli elektroşok silahı Wattozz, Hırvatistan merkezli Kalender Consulting firması ile Batı Balkan ülkelerine açılacak.

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:51
Milli elektroşok silahı “Wattozz” Batı Balkanlar’a açılıyor

Albayraklar Şirketler Grubu tarafından üretilen Wattozz’un Bosna Hersek, Kosova, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Makedonya ve Slovenya’da temsil ve dağıtımını yapan Hırvatistan merkezli Kalender Consulting firması, bölge ülkelerine 30 bin elektroşok silahı dağıtmayı planlıyor. Kalender Consulting Müdürü Kemal Kalender, devrim niteliği taşıyan Wattozz’un emniyet güçlerinin saldırganlara karşı daha güvenli yol izlemesine olanak sağlayacağını ifade etti. Kalender, “Yapılan son hesaplamalara göre, Hırvatistan’a 4 bin 700, Sırbistan’a biraz daha fazla elektroşok silahı dağıtmayı planlıyoruz. Kosova’ya ise 2 ila 3 bin elektroşok silahı gönderilecek” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:51
  1. Albayraklar Şirketler Grubu
  2. Wattozz
  3. Bosna Hersek
  4. Kosova
  5. Sırbistan
  6. Arnavutluk
  7. Hırvatistan
  8. Makedonya
  9. Slovenya
  10. Kalender Consulting
  11. elektroşok silah

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