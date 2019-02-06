Milli elektroşok silahı “Wattozz” Batı Balkanlar’a açılıyor

Albayraklar Şirketler Grubu tarafından üretilen Wattozz’un Bosna Hersek, Kosova, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Makedonya ve Slovenya’da temsil ve dağıtımını yapan Hırvatistan merkezli Kalender Consulting firması, bölge ülkelerine 30 bin elektroşok silahı dağıtmayı planlıyor. Kalender Consulting Müdürü Kemal Kalender, devrim niteliği taşıyan Wattozz’un emniyet güçlerinin saldırganlara karşı daha güvenli yol izlemesine olanak sağlayacağını ifade etti. Kalender, “Yapılan son hesaplamalara göre, Hırvatistan’a 4 bin 700, Sırbistan’a biraz daha fazla elektroşok silahı dağıtmayı planlıyoruz. Kosova’ya ise 2 ila 3 bin elektroşok silahı gönderilecek” dedi.