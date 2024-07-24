Milli Elektrikli Hızlı Tren 2025’te raylara iniyor

İSO'nun "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023" araştırması sonuçlarını değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın listede yer alan 9 kamu kuruluşundan biri olduğunu belirterek "TÜRASAŞ, önceki yıla göre 64 basamak yükselerek sanayinin dev şirketleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. TÜRASAŞ 3 bölge müdürlüğündeki yaklaşık 4 bin personelle toplam 370 bin metrekare kapalı alanda milli ve yerli teknolojiler geliştirip üretiyor. Türkiye'nin üreten gücü olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

225 kilometre hız yapacak

Uraloğlu, TURASAŞ tarafından üretilen ve hızı saatte 225 kilometre olan Milli Elektrikli Tren setinin tasarım çalışmalarının final aşamasında olduğunu da belirtti. 584 yolcu taşıma kapasiteli trenin tasarım sürecinin yüzde 90’ını tamamlayarak prototip üretimine yönelik süreçleri de başlattıklarını aktaran “İlk prototip montajını 2024 sonunda bitireceğiz ve Milli Elektrikli Hızlı Trenimizi 2025 yılında raylarda göreceğiz. İlklerin ve ‘en’lerin projesi Eskişehir - 5000 kapsamında ise yerli ve milli yeni nesil elektrikli anahat lokomotifini geliştirdik. Montajı ve fabrika içi testleri tamamlandı. 5 megavat gücünde, TSI sertifikasına sahip, yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek, saatte 140 kilometre hıza sahip TÜRASAŞ marka yeni nesil bir elektrikli anahat lokomotifini geliştirmiş olduk. Eskişehir-5000 projemizin öne çıkan birçok özelliği daha var. Örneğin cer motorları. Her biri bin 280 kilovat gücünde. Bugüne kadar ülkemizde tasarlanan en yüksek güçlü cer motoru. Cer konvertörlerinin her biri ise 2,5 megavat gücünde olup ülkemizde tasarlanan en yüksek güçlü yüksek gerilim cer konvertörü. Ayrıca anahat lokomotifler için yerli ilk araç gövdesi, ilk boji ve ilk tren kontrol ve yönetim sistemleri de bu projemizle hayat buldu” dedi.