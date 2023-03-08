Milli Eğitim'den flaş karar! 1 yıl ertelendi! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem nedeniyle öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin 1 yıl ertelendiğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin 1 yıl süreyle ertelendiğini duyurdu.
Özer açıklamasında şunları kaydetti:
"Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin, zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz."
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