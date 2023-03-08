  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Milli Eğitim'den flaş karar! 1 yıl ertelendi! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu
Gündem

Milli Eğitim'den flaş karar! 1 yıl ertelendi! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem nedeniyle öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin 1 yıl ertelendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 15:13:00 -
Milli Eğitim'den flaş karar! 1 yıl ertelendi! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin 1 yıl süreyle ertelendiğini duyurdu.

Özer açıklamasında şunları kaydetti:

"Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin, zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz."

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23