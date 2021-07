Milli Eğitim'den 500,000 etkinlik

Hasan Eğrigöz Ankara

31 Ağustos’a kadar tüm Türkiye’nin birikimiyle 81 ilde öğrenciler için çok çeşitli etkinlikler düzenlenecek. “Telafide Ben de Varım” programının ilk haftasında önce Hakkâri, ardından Gaziantep’te öğrencilerle buluşan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu kez Başkentte öğrenciler bir araya geldi.

Sabah saatlerinde Eymir gölünde gençlerle buluşan Bakan Ziya Selçuk, göl çevresinde bisiklet turuna katıldı. Sabah sporunun ardından gençler Selçuk ile birlikte kahvaltı yaptı. Bakan Selçuk sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gençlerle beraber olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Selçuk, “Bütün Türkiye'de 500 bine yakın etkinliğimiz var. Bu etkinliklerin her birine öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, ‘telafidebendevarim.meb.gov.tr’ adresinden erişebilirler. İlçelerinde, illerinde, okullarında hangi etkinlikler var, bunlara ulaşabilirler. Bu salgın dönemindeki içe kapanmanın, bu içeride kalmanın getirdiği daralmanın bir açılımı olsun istiyoruz. Çocuklarımızla birlikte Türkiye'nin her yerinde, her gün bu tür faaliyetler yapalım istiyoruz” dedi.

Çocukların sporla ilişkisini güçlendirmek istediklerini dile getiren Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz sporun sadece fiziksel bir eğitim olduğunu düşünmüyoruz. Spor aslında duygusal ve zihinsel enerjiyi de artıran bir faaliyet. Dolayısıyla çocuklarımızın küçük yaştan itibaren sporla ilgilenmelerini de önemsiyoruz. Bilim kampları, badminton, aklınıza hangi spor dalı geliyorsa hepsinin faaliyetleri var. Etkinliklerin düzenlenmesine katkı veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve belediyelere teşekkür ediyorum. Bütün imkânlarını açtılar ve Türkiye'nin her yeri bir eğitim sahası oldu. Okullarımızın yaklaşık yarısı kendi imkânları çerçevesinde bu faaliyetleri düzenliyor. Öğretmenlerimiz katkı sağlıyorlar”