Endişelendiren görüntüler: Burası çöl değil Büyükçekmece Gölü

Son yıllarda artan kuraklık ve düşük yağışlar nedeniyle İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece gölünde su seviyesi hızla azalıyor. Ekim ayında yüzde 27, 86 olarak ölçülen doluluk oranı, Aralık ayında ise yüzde 14,13 seviyesine düştü. Kentin büyük oranda suyunu karşılayan Büyükçekmece gölünde drone ile yapılan çekimlerde, gölün birçok noktasında suların metrelerce çekildiği görüntülendi. Öte yandan gölde balık tutmaya gelen bir vatandaş, "Bugün geldim ancak karşılaştığım manzarada su kalmamış ve balık tutamadım" ifadelerini kullandı.



BURASI SUSUZLUĞA KARŞI ALARM VERİYOR

10 senedir Büyükçekmece'de yaşadığını aktaran Mert Arslanbaş, "Yoğun yağış olmadı. Şu köprünün başından itibaren su dolu olması lazım. Biz 10 senedir buradayız. Geçen sene iyiydi, ondan önceki sene de kötüydü ama bu sene daha da kötü oldu. İnşallah yağmur yağar. Av mevsimi olduğu için sıkıntı oluyor. Avcılar da gelemiyor. Balıkların durumu da bayağı kötü. Burası susuzluğa karşı alarm veriyor. Tek çare yağmurun yağması lazım" dedi.

ARALIK BİTECEK AMA HALEN YAĞIŞ YOK

Balık tutmak için göle geldiğini ifade eden Onur Uyar ise, "Beylikdüzü'nden geldim. Normalde ben düzenli olarak buraya balık tutmaya geliyordum. 4-5 aydır hava erken karardığı için yetişemiyordum. Bugün geldim ancak karşılaştığım manzarada su kalmamış ve balık tutamadım. Bayağıdır düzenli yağış alamıyoruz. Aralık bitecek ama halen yağış yok" diye konuştu.