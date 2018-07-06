0553 313 94 23

Milli eğitim müdürünün odasını basan CHP milletvekiline suç duyurusu

Burdur Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve eski CHP İl Başkanı Barış Ayten hakkında, makam odasına zorla girdikleri gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

06 Temmuz 2018 Cuma 18:16
Milli eğitim müdürünün odasını basan CHP milletvekiline suç duyurusu

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve eski CHP İl Başkanı Barış Ayten hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Burdur Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, CHP'li Göker ile Ayten'in, makam odasına zorla girdikleri gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bayram, dilekçesinde; Göker ve Ayten'in "konut dokunulmazlığının ihlali" suçunu işlediklerini iddia ederek, "Kilit altında bulunan makam odama rızam olmaksızın cebir kullanmak suretiyle giren şüphelilerin cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

CHP'li Göker ve Ayten, 11 Eylül 2017'de beraberindeki gazetecilerle, kentte yıkım aşamasındaki bir ilkokulun duvarında asılı Türk bayrağı ve Atatürk portresini alarak, İl Milli Eğitim Müdürü Bayram'ın makam odasına girmişti.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 18:16
  1. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker
  2. CHP saldırı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dengeli beslenmenin yolları
    1. Dengeli beslenmenin yolları
    2. İşgalci İsrail terör estiriyor: 35..
    3. Son KHK yayınlandı mı? Yeni KHK ihraç..
    4. Yeni ve son KHK ile ihraç edilenler..
    5. Fenerbahçe'nin kalecisi David Ospina..
    6. Belçika'da Müslüman genç kıza çirkin..
    7. Muslera'nın hatası Uruguay'ı yarı..
    8. İran'dan flaş karar! 18 ürüne yasak..
    9. Başbakan'dan flaş bedelli açıklaması
    10. Almanya'dan flaş Suriye açıklaması
    11. Fenerbahçe'nin yeni kalecisi belli oldu
    12. Başkan açıkladı! 9 bin 500 kişi alınacak
    13. Uruguay Fransa çeyrek final maç sonucu..
    14. TSK'dan nefes kesen görüntüler!
    15. Uruguay'ı 2-0'la geçen Fransa yarı..
    16. Minik Leyla cinayetinde kan donduran..
    17. Tahliye edilen eski Vali'ye büyük şok!
    18. S-400 füzeleri için Rusya ile..
    19. Almanya'da ırkçı saldırı!
    20. Bolu'da korkunç kaza! TIR'dan kopan..
    Topyekûn saldırıya geçtiler! ÖSO Afrin'de engelleyince Münbiç’te patlattılar, şimdi de Esed saldırdı
    Topyekûn saldırıya geçtiler! ÖSO Afrin'de engelleyince Münbiç’te patlattılar, şimdi de Esed saldırdı
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...