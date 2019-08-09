0553 313 94 23

Milli Eğitim Müdürüne destekler sürüyor

Göreve başladığı günden itibaren Diyarbakır’da eğitimi düzeltmek için büyük bir özveri ile çalışma yürüten Milli Eğitim Müdürü Doç.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:49
Milli Eğitim Müdürüne destekler sürüyor

Göreve başladığı günden itibaren Diyarbakır’da eğitimi düzeltmek için büyük bir özveri ile çalışma yürüten Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer’e destek ziyaretleri sürüyor. ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Cevdet Nasıranlı ve yönetim kurulu üyeleri Taşçıer’i makamında ziyaret edip hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.


Yıllardır eğitimde kangrenleşen sorunlara kısa sürede neşter vuran Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer’i makamında ziyaret eden Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı ve yönetim kurulu üyeleri kısa sürede güzel çalışmalara imza atan Taşçıer’i tebrik etti. Göreve başladığı günden itibaren mesai saatleri düşünmeden yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren ve tüm eğitim camiasında büyük umut olarak değerlendirilen Feysel Taşçıer ile çalışmalar hakkında bir süre fikir alışverişinde bulunan ASKON Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı, Diyarbakır’a hizmet eden her kurum müdürüne sonuna kadar destek vereceklerini açıkladı. Nasıranlı, “İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer kısa sürede güzel işler yaptı. Kangrenleşen eğitim sorunlarını çözmek üzere yoğun bir tempo ile çalışıyor. ASKON olarak yaptığı güzel işlerden dolayı Taşçıer’e ziyaret edip, tebrik ettik. Aynı zamanda Taşçıer’i ASKON istişare kurulu üyeliğine kabul ettik. Bu memlekete hizmet eden, hizmet anlamında taş üstene taş koyan her kurum müdürüne sonuna kadar destek vereceğiz” dedi.


Diyarbakır eğitiminin içinde bulunduğu sorunlarına çözüm arayan Doç. Dr. Feysel Taşçıer’in son zamanlarda yaptığı çalışmalar bazı grupların menfaatine ters düştüğü için özellikle sosyal medyadan karalama çalışmaları baş göstermişti. Bu karalamalara karşı duyarlı olan Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri Taşçıer’i makamında ziyaret edip çalışmalarına destek vereceklerini açıklamaya devam ediyor. Destek ziyaretleri kapsamında Doç. Dr. Feysel Taşçıer’i makamında ziyaret eden ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı yaptığı güzel hizmetlerden dolayı plaket takdim etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti'yi karıştıran "Meral Akşener'den FETÖ sistemi" iddiası
    1. İYİ Parti'yi karıştıran "Meral..
    2. Gezici sanatçılar ıslıklarken, Fransız..
    3. Büyükkılıç’ın videosu 192 bin kişi..
    4. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere..
    5. Defolu çorapla dudak uçuklatan vurgun!
    6. Kıbrıs'ta kritik görüşme sona erdi
    7. HDP Sözcüsü Günay Kubilay:
    8. Futbol: TFF 1. Lig
    9. Kadın girişimci ’şalvar turizmi’ için..
    10. Çaldıran’a yapılacak 5 spor tesisi..
    11. Denizli'deki deprem
    12. Abdurrahim Albayrak, Falcao için..
    13. Migros ve Trendyol’dan iş birliği
    14. "Umarım avantajlarımızı..
    15. Kurban pazarında hareketlilik arttı,..
    16. Akıncı ve Anastasiadis’in görüşmesi..
    17. Badem çorbası | Sütlü tadıyla bol..
    18. Kurban Bayramı öncesinde gıda..
    19. Şehitler kabirleri başında dualarla..
    20. Kamudan ihraç edilen 6 kişiye FETÖ..
    21. İzinsiz bindiği motosiklet ile yedek..
    22. Sıcak hava dalgaları Büyük Set..
    23. "Rize-Artvin Havalimanı projesinin..
    24. Bayram tatlılarına ham ballı tavsiye
    25. Mecliste borçlanma tartışması
    26. Kıbrıslı liderlerin görüşmesi sona..
    27. Balkonda uyuşturucu satışına suçüstü..
    28. Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri..
    29. Malatya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
    30. (Özel) Kendi kurduğu firmada işçi gibi..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!