Milli Eğitim Müdürlüğü müjdeyi verdi! 'Ben De Varım' projesi desteklenmeye hak kazandı! Çok büyük fırsatlar sunacak
Milli Eğitim Müdürlüğü, “Yerel İstihdamda Ben De Varım” projesi konusunda harekete geçildi. Ve konu hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Yerel İstihdamda Ben De Varım” adlı proje destelenmeye hak kazandı.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Yerel İstihdamda Ben De Varım” adlı proje destelenmeye hak kazandı.
TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Öğretmeni Esra Erbaş tarafından yürütülen “Yerel İstihdamda Ben de Varım” adlı proje desteklenmeye hak kazandı.