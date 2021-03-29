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Gündem Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim duyurusu
Gündem

Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim duyurusu

Koronavirüs risk haritasının güncellenmesinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimle ilgili açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 22:40:00 -
Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim duyurusu

Milli Eğitm Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan'ın yeni kararları açıklaması ve risk haritasının güncellenmesinin ardından alınan kararları duyurdu.

İşte alınan kararlar:

Eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı kararlarla devam edilecek

Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek.

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