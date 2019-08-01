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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 'Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü' tarafından düzenlenen 'Mesleki Gelişim Programı'nda büyük bir skandal yaşandı. Projektörle perdeye yansıtılan görsellerde Türkiye'deki bütün cemaat ve tarikatlere hakaret edilerek FETÖ muamelesinde bulunuldu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:00
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı

 yeniakit.com.tr 

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan 'Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da düzenlediği 'Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Programı' skandal görüntülere sahne oldu.

Unicef işbirliği ile düzenlenen programda konuyla alakasız bir şekilde insan beyninin özellikleri anlatılırken Türkiye’deki cemaat ve tarikatler hedef alındı.

Müslümanlara ağır hakaret!

Projektörle perdeye yansıtılan görselde "2,5 milyon GB kapasiteli 100 milyar hücre 24 saat haftada 7 gün yılda 52 hafta çalışır, ta ki sahibi bir tarikata girene kadar" ifadeleri yer aldı. Hem Müslümanlara hakaret edildi hem de İslami cemaat ve tarikatler FETÖ gibi dış güçlerin maşası konumundaki terör örgütü ile bir tutuldu.

Halkın tamamının ortak kurumu olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir kurumun milletin bir bölümünün mensubu olduğu tarikat ve cemaatleri bu şekilde hedef alması büyük tepki çekerken yetkililerden bu konuda her hangi bir açıklama henüz yapılmadı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:00
  1. İstanbul
  2. Milli Eğitim Bakanlığı
  3. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
  4. cemaat
  5. tarikat
  6. Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Programı

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