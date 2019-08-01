Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı

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Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan 'Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da düzenlediği 'Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Programı' skandal görüntülere sahne oldu.

Unicef işbirliği ile düzenlenen programda konuyla alakasız bir şekilde insan beyninin özellikleri anlatılırken Türkiye’deki cemaat ve tarikatler hedef alındı.

Müslümanlara ağır hakaret!

Projektörle perdeye yansıtılan görselde "2,5 milyon GB kapasiteli 100 milyar hücre 24 saat haftada 7 gün yılda 52 hafta çalışır, ta ki sahibi bir tarikata girene kadar" ifadeleri yer aldı. Hem Müslümanlara hakaret edildi hem de İslami cemaat ve tarikatler FETÖ gibi dış güçlerin maşası konumundaki terör örgütü ile bir tutuldu.

Halkın tamamının ortak kurumu olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir kurumun milletin bir bölümünün mensubu olduğu tarikat ve cemaatleri bu şekilde hedef alması büyük tepki çekerken yetkililerden bu konuda her hangi bir açıklama henüz yapılmadı.