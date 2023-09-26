Milli Eğitim Bakanlığı yayınladı! İlkokullarda yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilkokullarda ölçme değerlendirme çalışmalarına yönelik test sistemi yerine geliştirilen "süreç odaklı" öğrenme yaklaşımı çerçevesindeki biçimlendirici değerlendirmeye dayalı örnek ölçme araçları yayımlandı.

MEB’den yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi, gelişim düzeylerinin izlenmesi ve süreç odaklı değerlendirme yaklaşımın benimsenmesi kapsamında biçimlendirici değerlendirmeye yönelik örnek ölçme araçları hazırlandı.

Süreç odaklı değerlendirme yaklaşımı çerçevesindeki biçimlendirici değerlendirmeye dayalı örnek ölçme araçlarına, Bakanlığın internet sitesinden erişim sağlanabilecek. Test sistemi yerine geliştirilen örnek ölçme araçları, ders etkinliklerinin bir parçası olarak kullanılacak ve böylece öğrenciye anında geri bildirim verilecek.

Bakanlık tarafından bundan sonraki süreçte de benzer örnek ölçme araçlarının yayımlanması bekleniyor.