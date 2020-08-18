Milli Eğitim Bakanlığı, yapay zeka destekli MEB Asistan'ı duyurdu

Uzaktan eğitim sürecinde hem öğrencilere hem de velilere yardımcı olması açısından geçtiğimiz aylarda EBA Asistan’ı hizmete açan Milli Eğitim Bakanlığı; Ar-Ge, inovasyon ve dijital dönüşüm çalışmalarının bir sonraki adımı olan MEB Asistan’ı resmi olarak tanıttı.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalara göre MEB Asistan; 18 milyon öğrenci ve velisinin yanı sıra 1 milyondan fazla öğretmenin sorularını yapay zeka yardımıyla yanıtlayacak ve kullanıcıları izleyecekleri yollarda adım adım yönlendirebilecek.

“Bakanlık olarak teknolojiyi eğitimin merkezine koyan ve faydalarını gördükçe kullanımına daha fazla ağırlık verdiğimiz bir bakış açısıyla hareket ediyoruz.” diyen Bakan Selçuk, uygulamanın tamamen Türk mühendisler tarafından yerli imkanlarla geliştirildiğini belirtti.

MEB Asistan’ın geliştiricisi olan CBOT’un Ceo’su Mete Aktaş, uygulama ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Ülkemizde uzaktan eğitim desteğinin, bilgiye anında erişimin ve dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğu bir noktaya geldiğimiz bugünlerde Bakanlığımıza yapay zekâ teknolojimizle destek olmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamaya göre MEB Asistan, gelişmiş makine öğrenimi teknolojisi sayesinde yeni kullanıcı sorularıyla sürekli öğreniyor ve gelişimini sürdürüyor. MEB’in web sitesine konumlanan asistan, soruları yanıtlarken MEB’in yayınladığı içerikleri ilgili web sitesinden alırken herhangi bir güncelleme olması durumunda yine en güncel bilgiyi sunabiliyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre MEB Asistan; öğrencilerden gelebilecek burs işlemleri, denklik işlemleri, yurt dışı görevlendirmeler, yurt dışında yüksek lisans, bakanlık projeleri, bakanlık mevzuatı, sınavlar, kurslar gibi binlerce farklı konudaki soruyu yanıtlayabilmek üzere geliştirilmeye devam ediliyor.