Milli Eğitim Bakanlığı o haberi yalanladı

Basında "Özel eğitime 27 yaş sınırı getirildi" haberleri yer almıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MEB, basında yer alan, "Özel eğitime 27 yaş sınırı getirildi" haberlerinin gerçekleri yansıtmadığını, destek hizmetlerine ilişkin herhangi bir yaş sınırlaması bulunmadığı, özel gereksinimli bireylerin destek eğitimlerinden mevcut mevzuat çerçevesinde yararlanmaya devam ettiği açıklandı.

Bakanlıktan, söz konusu iddialar yalanlanırken, bazı başvuruların sistem üzerinde geçici olarak görünmemesinin teknik problemlerden kaynaklanabileceği belirtildi.

Ayrıca, özel eğitimle ilgili bu anlamda bir düzenleme ya da uygulama değişikliği olmadığı ifade edildi.

Bakanlık yetkilileri, kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiğini kaydederek, destek eğitimlerine yönelik uygulamaların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı çerçevede devam edeceğini vurguladı.

