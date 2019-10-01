Milli Eğitim Bakanlığı il müdürlükleri iş ilanları MEB personel alımı İŞKUR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) il müdürlükleri bünyesinde görevlendirilmek üzere İŞKUR iş ilanları üzerinen personel alımı yapıyor. MEB iş ilanları kapsamında Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İŞKUR üzerinden 2 aşçı ve 2 aşçı yardımcısı alımı yapıyor. İŞKUR Milli Eğitim Bakanlığı iş başvurusu, İŞKUR Milli Eğitim Bakanlığı iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR Milli Eğitim Bakanlığı iş başvuru şartları neler? İşte detaylar.

İŞKUR Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü aşçı alımı ilanına başvuruda bulunacakların aşçı yardımcısı mesleğine yönelik olarak yetkili kurumlardan alınmış diploma, sertifika ve diğer belgelere sahip olmalıdır. Aşçı yardımcısı olarak çalışacakların vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamalıdır. İşe alınan işçiler 5 (beş) yıl süre il dışı nakil talebinde bulunamazlar.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İŞKUR iş ilanları başvuru şartları

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS’ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS’ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

İŞKUR MEB iş ilanları işçi alımı için aranacak özel hususlar

1. Türk vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını doldurmuş olmak.

3. Affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak.

4. Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

5. Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

8. Sözlü sınavda (Mülakatta) başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

9. İşe alınanlarda deneme süresi 30 gündür.

10. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

11. En az son 6 aydır Balıkesir ilinde ikamet ediyor olmak.

İŞKUR MEB iş ilanları özel başvuru şartları

1. Aşçı Yardımcısı mesleğine yönelik olarak yetkili kurumlardan alınmış diploma, sertifika ve diğer belgelere sahip olmalıdır.

2. Aşçı yardımcısı olarak çalışacakların vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamalıdır.

3. Bu ilanla işe alınan işçiler 5 (beş) yıl süre il dışı nakil talebinde bulunamazlar.

İŞKUR MEB iş ilanları kurası için istenen belgeler

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2. TC Kimlik Numaralı adli sicil kaydı.

3. Vukuatlı Nüfus kayıt örneği.

4. Öğrenim belgesinin onaylı örneği. (Noter ya da aslı gibidir onaylı)

5. Engelli adaylar için Engelli Sağlık Kurulu Raporu (En az %40 ve üzeri) aslı ya da onaylı örneği.

6. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

7. Aşçı yardımcılığı görevi için, yetkili kurumlardan alınmış belge / sertifikaların aslı ve fotokopisi.

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumumdan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak belge.

9. 3 adet vesikalık, 2 adet biyometrik fotoğraf.

10. Sözlü sınavda (mülakatta) başarılı olan adayların çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair ‘’Sağlık Kurulu Raporu’’ aslı yada onaylı örneği.

NOT: Adaylar yukarıda belirtilen belgeleri 11/10/2019- 18/10/2019 tarihleri arasında Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Atama Birimine elden teslim edecekler, belge vermeyen veya eksik belgesi olanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Ayrıca posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Diğer yandan gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Belgesi kabul edilenler, aşağıda yer alan İŞ TAKVİMİ' nde belirtilen tarihlere göre sonraki süreçleri takip edebileceklerdir.

İŞKUR MEB iş ilanları sözlü sınavı ne zaman?

1. Sözlü sınav (mülakat) 25/10/2019 tarihinde Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda saat 10:00' da yapılacaktır. Bu konu aynı zamanda Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfasından ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapısına asılan duyurulardan da takip edilebilir.

2.Sözlü sınav, adayların istihdam edileceği meslek ve görevlerle ilgili konulara ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

3.Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asil ve bir o kadar da yedek aday belirlenecek; işe başlamayanlar ile deneme süresi içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılacaktır.

4.Asil ve yedek adaylar http://balikesir.meb.gov.tr internet sayfası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapısına asılan duyurudan takip edilebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İŞKUR MEB il müdürlükleri iş ilanları için tıklayınız