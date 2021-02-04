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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama!
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşılanmasına ilişkin planlamanın yapıldığını ve öncelikle okula başlayan çocuklar ve öğretmenlerin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığına ulaştırılması konusunda çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 15:01:00 - 2021-02-04 15:03:37
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İş Birliği Protokolü imzalandı.

İmza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşılanmasına ne zaman başlanacağı sorusu üzerine, “Bununla ilgili planlamalar yapılıyor. Aslında çok daha önceden birtakım görüşmeler oldu. Bu hususta planlamalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın, öğretmenlerin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığına ulaştırılması konusunda da bazı çalışmalar yürütülüyor” dedi.

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