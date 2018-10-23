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Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk, Selçuk 2023 Eğitim Vizyonu'nu açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ankara'da '2023 Eğitim Vizyonu'nu açıkladı.

23 Ekim 2018 Salı 14:36
Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk, Selçuk 2023 Eğitim Vizyonu'nu açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '2023 Eğitim Vizyonu'nun detaylarını açıkladı.

 Ziya Selçuk, "Okul yöneticilerimizin yetki ve sorumluluklarını kısmen artırıyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış olacağız." dedi.

Selçuk'un konuşmasından diğer konu başlıkları şöyle:

- Öğretmenlik meslek kanunu çıkartılıyor.

-Sözleşmeli öğpretmenlerin görev süresi kısalıyor.

-Okullara gelişim bütçesi veriliyor.

-Ücretli öğretmenlerin maaşı artırılıyor.

- 5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınıyor.

-Özel yetenekli öğrenciler için mevzuat geliyor.

-Tasarım ve beceri atölyeleri kuruluyor.

- Teneffüs süreleri artırılıyor.

-Liselerde ders saatleri yarı yarıya azalıyor.

-Çocukların ilgi alanı ve mizacına yönelik seçmeli dersler geliyor.

-Ders çizelgeleri yeniden düzenleniyor.

-Öğretmen ve okul yöneticileri için ölçütler getiriliyor.

-Bilim insanları bu alandaki öğrencilere eğitim ve araştırma koçu oluyor.

-Program çeşitliliği korunuyor.

-Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor.

-Öğrencilerim yönelimine göre esnek yapı kuruluyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 14:36
  1. Ziya Selçuk
  2. Milli Eğitim Bakanı
  3. 2023 Eğitim Vizyonu

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