0553 313 94 23

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Bakanlıkların eğitim sisteminde köklü değişikler oldu"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıklarının eğitim sisteminde köklü değişikleri olduğunu belirterek, "Önümüzde haftalarda okullarımızın yapısal niteliğini belirleyecek olan Okul Profili Değerlendirme adlı altında bir tanıtım çalışmamız olacak.

23 Şubat 2019 Cumartesi 14:53
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Bakanlıkların eğitim sisteminde köklü değişikler oldu"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıklarının eğitim sisteminde köklü değişikleri olduğunu belirterek, "Önümüzde haftalarda okullarımızın yapısal niteliğini belirleyecek olan Okul Profili Değerlendirme adlı altında bir tanıtım çalışmamız olacak. Bu çalışmada çok ayrıntılı olarak okulların ne şekilde yapılandırılacağı ve okullarımızdaki kalitenin arttırılmasıyla ilgili yol haritasının ne olacağını paylaşma imkanı olacak" dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir takım ziyaretler için geldiğini Bilecik’teki ilk durağı Bilecik Valiliği oldu. Buradan Bilecik Belediyesi geçen Bakan Selçuk’u Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can karşıladı. Burada Bilecik Belediyesi Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakanlıklarının eğitim sisteminde köklü değişikleri olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Bugün Bilecik’te bir dizi ziyaret, inceleme ve istişarede bulunmak için bulunuyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitim sistemimizde milli eğitim yapımızda köklü değişikliklerin ama olumlu manada daha önce yapılan güzel şeylerin üzerine yeni bazı çalışmalar yapmak suretiyle daha da geliştirme maksatlı projelerimizi devam ettiriyoruz. Önümüzdeki haftalarda okullarımızın yapısal niteliğini belirleyecek olan okul profili değerlendirme adlı altında bir tanıtım çalışmamız olacak ve bu çalışmada çok ayrıntılı olarak okulların ne şekilde yapılandırılacağı ve okullarımızdaki kalitenin arttırılmasıyla ilgili yol haritasının ne olacağını paylaşma imkanı olacak" dedi.


"Bilecik’in kendi iç gelişini ve planları dahilinde neyi nasıl yapacağımızın projeksiyon çalışmalarını ortaya koyacağız"


Bakan Selçuk, Bilecik’in kendi iç gelişini ve planları dahilinde neyi nasıl yapacağımızın projeksiyon çalışmalarını ortaya koyacaklarını anlatarak, "Daha sonra ifade ettiğim gibi yeni bazı çalışmaları da somut olarak kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak. Bunlar her ay tanıtım toplantılarıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Bugün burada hem Milli Eğitim Bakanlığı’nın genel amaçları doğrultusunda hem de Bilecik’in kendi iç gelişini ve planları dahilinde neyi nasıl yapacağımızın projeksiyon çalışmalarını ortaya koyacağız. Sonuç olarak önümüzdeki haftalarda Bilecik’le ilgili bir makro plan geliştirme konusunda da istişareler neticesinde valimizle, vekilimiz ve başkanımızla prensip kararı da almış bulunuyoruz. Bu prensip kararı doğrultusunda da ekipler halinde buradaki incelemelerimizi derinleştirerek sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde de bunların haberlerini sizinle paylaşma imkanımız olacak" şeklinde konuştu.


Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ise; "Bilecik dirilişin ve kuruluşun şehri diyoruz, tarih şehri diyoruz ve dolayısıyla da burada tarihimizi de anlatma noktasında gayret gösteriyoruz. Ben başkanımızın vekilliği dolayısıyla 8 aylık bir görevle şu anda belediye başkanı olarak görev yapıyorum. 31 Mart’ta da tekrardan aday olarak devam edeceğiz. İnşallah tekrardan görev nasip olur" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli evlerine dönecek. Gelin, Türkiye'nin çabasına destek olun."
    1. Erdoğan: "Fırat'ın doğusunu güvenli..
    2. Trabzonspor, Ümraniyespor maçı..
    3. Belediyeden bisiklet kullananlara bin..
    4. Hassa’da dernek açılışı
    5. 5. Ortopedi ve Travmatoloji..
    6. Yeşilyurt Belediyesi hizmette öncülük..
    7. İYİ Partili Parlak, çalışmalarını..
    8. Şampiyon Mustafakemalpaşa Belediye Spor
    9. Tekirdağ beyaza büründü
    10. Çocukların uzay yolculuğu
    11. Erciş’in sembol ismi vefat etti
    12. Optimum’da “Garaj Günleri İndirimleri”..
    13. Tersane İstanbul Temel Atma Töreni
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Münbiç) En az..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli..
    16. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    17. Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem!..
    18. Başakşehir Bursaspor maçı ne zaman..
    19. Erdoğan: "Diyoruz ki 'Gelin İdlib..
    20. 16. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri..
    21. Pınar Karşıyaka'da Bauermann dönemi..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Avrupa..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Suriye..
    24. "Türkiye, sahip olduğu spor..
    25. Ruhani'den özeleştiri: 45 yıl önceki..
    26. Alanyaspor Kasımpaşa ne zaman saat..
    27. İki yıl gözlemledi! Türk astronom..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dokuma..
    29. MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye..
    30. Kocamaz’ın DP’den Büyükşehir..
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu