Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'mülakat' açıklaması: İtiraz mekanizmalarını şeffaf yaptık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel bir kanalda katıldığı canlı yayında yeni mülakat sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tekin, "Mülakatı kimsenin hakkını yemeyecek şekilde adil, şeffaf, güvenilir şekilde yapacağım diyorum. İtiraz mekanizmalarını şeffaf bir şekilde yaptık." dedi.

ADAYLARA İTİRAZ HAKKI

"Salonda öğretmen arkadaşımız 'itiraz ediyorum' derse, kendisine verdiğimiz soru cevap kağıdının altına 'bana bu soru soruldu ben de şu cevapları verdim' diyerek imza atacak" açıklamasında bulunan Bakan Tekin, mülakat salonunda görüntü ve ses kaydı yapan kameraların bulunacağının altını çizdi.

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JÜRİ ÜYELERİ BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLACAK

Bakan Tekin, "Kimse çıkıp 'Ben şunları söyledim ama adaletsizlik yaptılar' denilemeyecek mekanizma. Son bir tedbir daha. 'Ben sınava girdim, çıktıktan sonra jürileri gördüm, baktım tanıdık' demesin diye. Jüri üyeleri birbirinden bağımsız olarak notlarını girecek 'kaydet' dedikten sonra artık o kağıda erişim hakkı olmayacak. Milletin çocukları bize emanet." şeklinde konuştu.