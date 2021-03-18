Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okullar için flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birçok ilde açılan yeni EBA Destek Noktalarının açılışına katıldı. EBA ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, okullarla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı, EBA dijital platformu ve TRT EBA kanalları ile yürütülen uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı olan öğrencilere, tablet bilgisayarlar, EBA Destek Noktaları ve EBA Mobil Destek araçları ile katkı sunmayı sürdürüyor. Sayıları 15 bine yaklaşan EBA Destek Noktalarına UNICEF finansmanıyla eklenen 164 yeni merkezin ve 6 Mobil Destek Aracının tanıtımı Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla gerçekleştirildi. Tören öncesinde bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Her öğrencimizin evlerinden canlı derslere katılabilmesi konusunda çok büyük bir altyapı oluşturduk. Bu altyapıyı uluslararası standartlarda ele aldığımızda gerçekten öğrencilerimizin çok büyük bir kısmına hizmet edecek bir hale getirdik. Günlük 3 milyon canlı ders yapabilme kapasitesine de eriştik. Ancak bazı aksaklıkları da gidermek için öğrencilerimize 25 GB internet paketi olan 100 binlerce tablet vermek ve bunun da yanı sıra 15 bine yakın EBA Destek Merkezi kurarak öğrencilerimizin en yakın EBA Destek Merkezlerine giderek burada istediği gibi yararlanmasını, ücretsiz olarak hizmetlerden yararlanması, söz konusu. Bunun sayısını artırmaya çalışıyoruz ve bu çaba da bugün UNICEF’in desteği ile 164 yeni EBA Destek Merkezi’ni hazırladık. Böylece her çocuğumuza da adil bir şekilde ulaşma imkânımız olduğunu da göstermiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Eba kalıcı

Uzaktan eğitim kapsamında kurulan Eğitim Bilişim Ağı yani EBA’nın en çok tıklama alan eğitim portalı olarak dünyada ilk sıraya yerleştiğini belirten Bakan Selçuk, “Bu merkezler kalıcı merkezler. Yani küresel salgın döneminin bir ihtiyacını karşılamak için geçici olarak oluşturduğumuz merkezler değil. Bu merkezler dünya çapında bir standarda kavuşmuş olan ve yaklaşık 20 milyara yakın bir tıklanma sayısıyla dünya birinciliğini elinde tutan Eğitim Bilişim Ağı yani EBA’nın küresel salgın sonra erdiğinde de tüm çocuklarımızın hizmetinde olacak. Bunu da özellikle belirtmek isterdim. Müfredattaki konuların pekiştirilmesi nitelediğinde ve bazı derslerin yeniden, yeniden izlenmesi niteliğinde bazı çalışmalara hizmet edecek” şeklinde konuştu.

UNICEF desteği ile kurulan destek noktalarında donanımların geliştiğini belirten Bakan Selçuk, “Bu 164 destek noktasında 15 öğrenci ve 1 öğretmen veya 20 öğrenci ve 1 öğretmen, masaüstü bilgisayar seti olmak üzere 3 bin 169 web kamerası var. Bu kamerayı yaygınlaştıracağız. Yani çocukların evlerinden de sınıfın içerisine bağlanması konusunda bir altyapı oluşturmaya da başladık” açıklamasında bulundu.

Yüz yüze eğitim için karar valiliklerde

MEB Ziya Selçuk, Geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklamada “Yerinde Karar” vurgusu üzerinde durmuştu. Vaka sayılarının düştüğü illerde okulların açılması söz konusuyken arttığı illerde İl Hıfzıssıhha Kurulu okulları açmak ve kapatmak ile ilgili olarak karar verebilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan risk haritası ise okulların açılmasında belirleyici olacak.

Okullar yeniden kapanabilir mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada il hıfzıssıhha kurulu ve valilerin gözetiminde illere göre özel karar verebileceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yani diyelim ki yüksek riskli illerimiz var. Biliyorsunuz yerinde karar diye bir şeyden söz ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan toplantıda yerinde karar konusunda tüm bakanlıklara verilen görevler var. Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzısıhha kurulu, sayın valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebilir. Yani 'Burada çok yüksek risk var, biz bu hafta sınav yapmayalım, bu hafta okulu açmayalım, açalım' diyebilir" ifadelerini kullandı. Okulların tam kapasiteyle kapanmasına dair şuan resmi bir açıklama ise bulunmuyor.