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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okullar için flaş açıklama!
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okullar için flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk "Alıştıkları yarıyıl tatillerine benzemese de çocuklarımız molada. Biz ise mesai arkadaşlarım ve öğretmenlerim ile okulları özlediğimiz kavuşmalara hazırlıyoruz. #okullaraçılıyor demenin heyecanıyla. Herkesin emeğine sağlık." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 11:26:00 - 2021-02-05 12:08:14
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okullar için flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından yeniden öğrenci ve öğretmenlerin kavuşacağı gün için hazırlıkların devam ettiğini duyurdu.

'Okullar açılıyor' demenin heyecanıyla

Bakan Selçuk, "Alıştıkları yarıyıl tatillerine benzemese de çocuklarımız molada. Biz ise mesai arkadaşlarım ve öğretmenlerim ile okulları özlediğimiz kavuşmalara hazırlıyoruz. #okullaraçılıyor demenin heyecanıyla... Herkesin emeğine sağlık." değerlendirmesinde bulundu.

Köy okulları yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılıyor

Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz. Köylerimizde salgının hiç olmadığı görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarını tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararını verdik.

Okullar ne zaman açılacak?

1 Mart tarihinde okullarımız sınav döneminde olan 8'inci ve 12'inci sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleriyle bire bir çalışmaları çok önemli.

Bu nedenle öğrencilerimiz eğitimlerine 1 Mart'ta tam zamanlı olarak başlayacak ve Bilim Kurulu'nun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacaklar.

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